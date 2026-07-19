دبیرکل جنبش نجباء گفت که مقاومت اسلامی با هوشیاری در برابر دشمن، مصمم به اخراج همه نیروهای آمریکایی از عراق از جمله حریم هوایی و خاک آن است.

جوان آنلاین: «اکرم الکعبی» در سخنانی اظهار داشت که آمریکا در تلاش‌های خود برای مطیع کردن دولت عراق یا ادامه غارت نفت و منابع ملی آن از طریق سرقت و غارت مستقیم و از طریق جبهه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشکوک که سعی در پیشبرد آنها دارد، موفق نخواهد شد.

دبیرکل جنبش نجباء از دولت عراق خواست تا با پایان دادن به حضور شرکت‌های آمریکایی در کشور و جایگزینی آنها با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، موضع قاطعی اتخاذ کند.

وی این گام را ستونی اساسی و آغازی عملی برای مبارزه با فساد خارجی و محافظت از حاکمیت اقتصادی عراق دانست.

اظهارات دبیرکل جنبش نجباء عراق پس از آن بیان شد که علی الزیدی نخست وزیر عراق روز ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد.

الزیدی در این دیدار گفت: سفرش به واشنگتن با هدف ایجاد همکاری اقتصادی بین عراق و آمریکا انجام شده است.

وی افزود: با پایان یافتن حضور نظامی آمریکا در عراق در چارچوب ائتلاف بین‌المللی (موسوم به) ضد داعش، شاهد حضور اقتصادی از طریق شرکت‌های آمریکایی خواهیم بود. این روابط نه مشارکت نظامی بلکه اجتماعی هستند که از حوزه‌های اقتصاد حمایت می‌کنند.