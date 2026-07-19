کد خبر: 1369508
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
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هشدار علمای بحرین به نقض حقوق شهروندی در این کشور

هشدار علمای بحرین به نقض حقوق شهروندی در این کشور علمای بحرین نسبت به تشدید نقض حقوق شهروندی، بازداشت های گسترده علما و خطبا، مبارزه علنی با شعائر دینی و مصادره موقوفات شیعیان در این کشور هشدار دادند.

جوان آنلاین: جمعی از علمای سرشناس این کشور در بیانیه ای با محکوم کردن اقدامات ضد بشری حکومت آل خلیفه در اقدام به پیگرد، بازداشت و محاکمه علمای دین، خطبا و مبلغان شیعه، اوضاع کنونی شیعیان این کشور را تهدیدی وجودی توصیف کردند.

در این بیانیه آمده است: هنگامی که ظلم گسترش می‌یابد و حقیقت نقض می‌شود و علما در کرامت و آزادی خود هدف قرار می‌گیرند، سکوت دیگر برای کسانی که مسئولیت علم و دین را بر عهده دارند، جایز نیست. بلکه سخن گفتن، به یک وظیفه تبدیل می‌شود و موضع‌گیری وظیفه‌ای است که هیچ سازشی را نمی‌پذیرد و با تعلل قابل تحمل نیست.

علمای بحرین در ادامه، پیگرد و بازداشت علمای دین را نه تنها هدفگیری افراد، بلکه حمله به هویتی مذهبیِ دیرینه و رسالتی علمی دانستند و افزودند: با قلبی اندوهگین و چشمانی بیدار، وضعیت وخیم جامعه شیعه در بحرین را که با تهدید جدی وجودی، تشدید نقض حقوق بشر، محدودیت‌ علیه علما، واعظان و مبلغان دین، دستگیری تعدادی از علما و جوانان فداکار و جنگ علنی علیه مذهب و سرقت موقوفات جعفری روبرو است ، دنبال می‌کنیم.

علمای بحرین در این بیانیه با اعلام همبستگی و حمایت کامل از آیت‌الله شیخ «عیسی احمد قاسم» رهبر معنوی شعیان بحرین افزودند که ایشان در این درخواست، حقیقت تلخی را که پیروان این مکتب فکری ارجمند، در آن سرزمین مبارک ( بحرین) تجربه کرده‌اند، به درستی بیان کردند و شدت تهدید را به طور دقیق تشخیص دادند.

آنها تاکید کردند که تمام حقوق سیاسی و شهروندی شهروندان شیعه در بحرین، حقوق ذاتی هستند و نمی‌توان آنها را به عنوان لطف، گدایی یا اعطا کرد، بلکه آنها یک حق دینی و قانونی هستند که قابل مصالحه یا تعویق نیستند.

علمای بحرین افزودند: ما با اشد عبارات، آزار و اذیت، دستگیری و محاکمه‌هایی را که علما، واعظان و مبلغان دینی در معرض آن قرار دارند، محکوم می‌کنیم و این اقدمات را نه تنها حمله‌ای به افراد، بلکه حمله‌ای به هویت دینی ریشه‌دار و رسالت علمی‌ می‌دانیم که پیوسته با دانش و راهنمایی به ملت، خدمت کرده است.

آنها افزودند: ما به وجدان‌های آزادگان در همه جا متوسل می‌شویم و از همه کسانی که مشتاق عدالت هستند اعم از مردم و دولت‌ها، می‌خواهیم که برای توقف این خونریزی قیام کنند و علیه ظلم سخن بگویند، زیرا سکوت در برابر ظلم ، همدستی در آن است.

در بخش پایانی این بیانیه، علمای بحرین با تجدید پیمان با خداوند و اهل بیت (ع) بر حمایت از صدای آزاد و یاری مظلومان تاکید کردند و از درگاه الهی برای آزادی اسیران، بازگشت حق به جایگاه خود و عزت اسلام و مسلمانان دعا کردند.

این بیانیه در واکنش به پیام اخیر آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم رهبر شعیان بحرین که به تشریح وضعیت بحرانی شیعیان در این کشور پرداخته بود، صادر شده و نشاندهنده نگرانی عمیق نهادهای دینی بحرین از روند کنونی اوضاع در این کشور است.

پیشتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به وضعیت حقوق سیاسی و شهروندی شیعیان در این کشور تاکید کرد که مذهب تشیع و تمام ارکان تبلیغی و دینی آن در بحرین، با تهدیدی وجودی و شدید مواجه است.

برچسب ها: بحرین ، حقوق شهروند ، مردم بحرین
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