نیویورک تایمز جزئیات حملات ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن را فاش کرد

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که حمله روز جمعه ایران که منجر به کشته شدن ۲ سرباز آمریکایی و مفقود الاثر شدن یک سرباز دیگر شد، چهارمین حمله در پنج روز گذشته بود که نیروهای آمریکایی را در اردن هدف قرار داد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز افزود که این حملات در مجموع دهها سرباز آمریکایی را زخمی و به چندین بالگرد آسیب زد.

مقامات آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن هویت خود با این روزنامه صحبت کردند، گفتند که فراوانی حملات و تلفات ناشی از آن نشان می‌دهد که نیروهای ایرانی هنوز ذخایر بزرگی از موشک‌ها را در اختیار دارند و در فرار از سامانه های دفاع هوایی آمریکا مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند.

این مقامات به نیویورک تایمز گفتند: اردن که میزبان پایگاه‌های هوایی اصلی آمریکا است، در روزهای منتهی به جنگ و در طول روزهای اولیه آن، پس از آنکه پنتاگون برخی نیروهای خود را از بحرین، امارات و قطر به مکان‌هایی که امن‌تر می‌دانست در اردن و اسرائیل، منتقل کرد، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرد.

آنها همچنین اشاره کردند که نقش اردن در عملیات‌های ایالات متحده افزایش یافته است، زیرا سایر متحدان آمریکا در منطقه، محدودیت‌هایی را برای استقرار نیروهای آمریکایی یا پروازهای هوایی بر فراز سرزمین‌های خود اعمال کرده‌اند.

در اوایل ماه جولای، ایران برای اولین بار از زمان امضای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن در ماه ژوئن، حملات خود را در منطقه گسترش داد و اردن را نیز در بر گرفت.

مقامات آمریکایی جزئیات حملات ایران به اردن در پنج روز گذشته را شرح دادند اما پنتاگون هنوز به طور علنی در مورد آنها صحبت نکرده است.

آنها گفتند که حمله اول، یک مرکز مسکونی در پایگاه هوایی ملک فیصل را هدف قرار داد و منجر به زخمی شدن حداکثر پنج نظامی آمریکایی شد و حمله دوم پایگاهی در شرق اردن را که بالگردهای بلک هاوک ایالات متحده از آنجا عملیات می‌کردند، هدف قرار داد و به تعداد قابل توجهی از آنها آسیب رساند.

این مقامات آمریکایی افزودند: حدود ۴۸ ساعت قبل، موشک‌های ایرانی به پایگاه هوایی موفق السلطی در ازرق، همان پایگاهی که 2 نظامی آمریکایی روز جمعه در آن کشته شدند، اصابت کردند و در آن حمله حدود ۲۰ نفر از نیروهای آمریکایی که به سمت پناهگاه می‌دویدند، زخمی شدند، اما تلفات جانی نداشت.

به گفته مقامات آمریکایی، اما وقتی ایران روز جمعه دوباره این پایگاه را هدف قرار داد، ۲ نفر از نیروهای آمریکایی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته آنها سایر پرسنل قبل از بازگشت به خدمت، تحت معاینات جراحات جزئی قرار گرفتند.

نیویورک تایمز افزود که پنتاگون از اظهارنظر در مورد این اطلاعات خودداری کرد.

پیشتر فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) شنبه شب اعلام کرد که در پی پاسخ ایران به حملات تجاوزکارانه واشنگتن، ۲ نظامی آمریکایی در اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است.

سازمان تروریستی سنتکام روز شنبه به وقت محلی (۱۸ جولای برابر با ۲۷ تیر ماه) بدون اشاره به تجاوز به خاک ایران که منجر به دفاع مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شده است، با تکرار ادعاهایش افزود: «در روز جمعه (۱۷ جولای/ژوئیه برابر با ۲۶ تیر) ۲ نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در اردن، در جریان دفاع نیروهای سنتکام و شرکای آن در برابر حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران، کشته شدند. همچنین، یک نظامی آمریکایی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است.»

این نهاد نظامی تروریستی آمریکایی مدعی شد: چهار نظامی دیگر به بیمارستان‌هایی در اردن منتقل شدند و پس از درمان مرخص شدند. شماری دیگر از نیروها نیز به دلیل «جراحات جزئی» تحت معاینه قرار گرفتند و به محل خدمت بازگشتند.

ارتش متجاوز آمریکا گفت که به احترام خانواده‌های قربانیان، اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشته‌شده، تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به بستگان درجه‌یک آنان منتشر نخواهد شد.