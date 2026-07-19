به گزارش جوان آنلاین: در راستای توسعه خدمات مبتنی بر فیبرنوری و ارائه سرویس پایدار به مشترکان، کارشناسان فنی مخابرات شهرستان مراوهتپه نسبت به دایری سرویسهای جدید و رفع خرابی مشترکان فیبرنوری در نقاط مختلف این شهرستان اقدام کردند.
این عملیات با هدف کاهش زمان انتظار متقاضیان، افزایش پایداری شبکه فیبرنوری و رفع مشکلات فنی مشترکان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و کارشناسان با بررسی دقیق شبکه و تجهیزات، نسبت به برقراری و بازیابی سرویسها اقدام کردند. اجرای مستمر این اقدامات نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات مخابراتی، افزایش رضایتمندی مشترکان و توسعه زیرساختهای ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری در شهرستان مراوهتپه دارد.
مخابرات منطقه گلستان با بهرهگیری از توان و تخصص نیروهای فنی خود، توسعه شبکه فیبرنوری، دایری بهموقع سرویسها و رفع سریع خرابیهای مشترکان را در راستای ارائه خدمات مخابراتی مطلوب و پایدار در تمامی شهرستانهای استان با جدیت دنبال میکند.