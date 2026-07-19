هشدار روسیه درباره وقوع بزرگترین بحران انرژی در تاریخ بشریت

یک مقام روس نسبت به شکل گرفتن بزرگترین بحران انرژی در تاریخ بشریت در سایه تنش های منطقه ای هشدار داد.

جوان آنلاین: کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که بزرگترین بحران انرژی در تاریخ بشریت ممکن است مجددا نمایان شود و این بحران در حال بروز بعد از یک دوره آرامش نسبی است.

وی اضافه کرد: پیامدهای این بحران بسیار گسترده تر از بحران های سابق خواهد بود به طوری که نه تنها بخش نفت و گاز بلکه زنجیره انتقال کالاهای صنعتی و کشاورزی را نیز مختل می کند.

دیمیتریف بیان کرد: اتحادیه اروپا و انگلیس بیشتر از دیگران از این بحران متضرر خواهند شد.

لازم به ذکر است که تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث ایجاد ناامنی در منطقه خلیج فارس و مشخصا تنگه هرمز شده است.