مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از ادامه پویش به عشق حسین(ع) تا پایان ماه صفر خبر داد و از خیرین برای پیوستن به این حرکت خداپسندانه دعوت کرد.

به گزارش جوان آنلاین: عیسی بابائی ،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان، از ثبت‌نام 1108 حامی جدید در پویش «به عشق حسین(ع)» در ماه محرم امسال خبر داد و گفت: «این حامیان حمایت معنوی از 1352 فرزند یتیم و محسنین استان را بر عهده گرفته‌اند.»

بابائی با اشاره به برگزاری پویش «به عشق حسین(ع)» در ماه محرم و صفراظهار کرد: این پویش با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند تحت حمایت این نهاد راه‌اندازی شده است و خیرین می توانند با هر مبلغی از 50 هزار تومان تا مبالغ دلخواه در این طرح مشارکت کنند و امیدواریم با همراهی مردم خیر و نیکوکار استان، گام‌های مؤثری در جهت تأمین نیازهای این عزیزان برداریم.

وی افزود: «این پویش تا پایان ماه صفر نیز ادامه دارد و مردم خیر و نیکوکار استان می‌توانند برای مشارکت در این امر خیر و حمایت معنوی از فرزندان یتیم و محسنین، عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷ ارسال کنند تا به پویش «به عشق حسین(ع)» بپیوندند.»

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان همچنین مراجعه به سایت EKRAM.EMDAD.IR و استفاده از بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان بله را از دیگر روش‌های پیوستن به این پویش اعلام کرد.

بابائی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت مردم نوعدوست استان، تأکید کرد: «این حرکت‌های مردمی نشان‌دهنده روحیه بالای نیکوکاری در استان گلستان است و امیدواریم با ادامه این پویش، بتوانیم حمایت بیشتری از فرزندان نیازمند استان داشته باشیم.