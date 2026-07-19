افتتاح مرکز تخصصی مداخله روانی ـ اجتماعی «شوق زندگی» در گرگان

به گزارش جوان آنلاین: نیلوفر حکیمی معاون دادستان مرکز استان گلستان و سرپرست مجتمع «شوق زندگی» گرگان امروز در آیین افتتاح این مرکز گفت: تاکنون مداخلات اولیه از سوی اورژانس اجتماعی و دستگاههای مسئول انجام میشد، اما پس از آن حلقهای مفقوده در فرآیند حمایت وجود داشت و بسیاری از افراد پس از دریافت مشاوره، مسیر درمان و توانمندسازی را ادامه نمیدادند.
وی افزود: این مرکز با هدف پر کردن همین خلأ ایجاد شده است تا آسیبدیدگان اجتماعی پس از مداخلات اولیه، با تشکیل پرونده حمایتی وارد فرآیند درمان، مشاوره، توانمندسازی و پیگیری مستمر شوند و تا بازگشت به زندگی عادی و چرخه سلامت جامعه همراهی شوند.
معاون دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر اینکه مداخله اولیه برای کاهش آسیب ضروری اما ناکافی است، تصریح کرد: اگر فرد پس از عبور از بحران رها شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که در روزها یا ماههای آینده دوباره با همان آسیب مواجه نشود؛ بنابراین رویکرد این مرکز، پیشگیری از تکرار آسیب از طریق مداخله تخصصی و مستمر است.
حکیمی با اشاره به اینکه سلامت روان یکی از مهمترین ارکان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است، گفت: این مرکز بر پایه تخصص روانشناسان، روانپزشکان و مددکاران اجتماعی فعالیت میکند و در حال حاضر بیش از یک هزار مشاور در قالب شبکه همکاری با این مرکز مشارکت دارند تا خدمات تخصصی مورد نیاز به آسیبدیدگان ارائه شود.
وی گفت: برای هر مراجعهکننده پرونده حمایتی و درمانی تشکیل خواهد شد و روند درمان، ارزیابی و پیگیری وی بهصورت مستمر ثبت میشود؛ اقدامی که میتواند به الگویی برای سایر مجتمعهای «شوق زندگی» در کشور تبدیل شود.
سرپرست مجتمع «شوق زندگی» گرگان با بیان اینکه مقابله با آسیبهای اجتماعی نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی است، افزود: بهرهگیری از توان سازمانهای مردمنهاد، خیرین، دانشگاهها و متخصصان حوزه سلامت روان، یکی از ارکان موفقیت این مرکز خواهد بود.