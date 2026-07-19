پروژه نیروگاه خورشیدی با هدف افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در استان راه‌اندازی شده و قادر است برق مورد نیاز ۷۰۰ تا ۱۶۰۰ خانوار را تأمین کند.

به گزارش جوان آنلاین: علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان در آیین افتتاح این نیروگاه با اشاره به سیاست‌های کلان استان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک، اظهار کرد: با افتتاح این طرح، ظرفیت تولید برق خورشیدی در گلستان افزایش یافته است و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رقم تا پایان سال به ۲۱۰ مگاوات خواهد رسید.

استاندار گلستان با بیان اینکه روند توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان شتاب گرفته است، افزود: برای تحقق این هدف، از این هفته تا پایان سال، هر هفته یک نیروگاه خورشیدی جدید در استان به بهره‌برداری خواهد رسید تا ضمن افزایش پایداری شبکه برق، گامی مهم در جهت استفاده از انرژی‌های پاک برداشته شود.

در ادامه این مراسم، سیداحمد موسوی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیز ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در تولید انرژی، از حمایت‌های دولتی خبر داد و گفت: متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه وزارت نیرو، از تسهیلات ویژه ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲ درصد بهره‌مند شوند. وی افزود که این طرح علاوه بر درآمدزایی برای خانوارها، نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق کشور ایفا می‌کند