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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

گاردین: ترامپ خطرناک تر از سلاح کشتار جمعی است

گاردین: ترامپ خطرناک تر از سلاح کشتار جمعی است یک روزنامه انگلیسی معتقد است که خودشیفتگی ترامپ نخستین دشمن جامعه جهانی است و او را به عاملی خطرناک‌تر از یک سلاح کشتار جمعی تبدیل کرده است. 

جوان آنلاین: «سایمون تیسدال»، نویسنده و تحلیلگر برجسته در روزنامه گاردین انگلیس نوشت که بزرگترین خطر جهانی، تنها در قدرت دشمنان یا ماهیت درگیری‌ها نهفته نیست، بلکه در «فقدان یک استراتژی روشن برای مدیریت بحران» نهفته است.

این روزنامه انگلیسی معتقد است که خودشیفتگی ترامپ، نخستین دشمن جهانی است. تیسدال می نویسد: «این خود شیفتگی باعث شده جنگ کنونی به شکلی غیرقابل کنترل افزایش یابد. او یک سلاح کشتار جمعی متحرک است.»

وی با اشاره به اینکه ترامپ به خطرناک‌ترین عامل در بحران ایران تبدیل شده است، معتقد است که شیوه مدیریت او در این درگیری، ایالات متحده و جهان را به بن‌بستی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشانده که خروج از آن دشوار است.

نویسنده جنگ علیه ایران را نتیجه تصمیمات شتاب‌زده‌ و بدون چشم‌انداز استراتژیک توصیف کرده و هشدار می‌دهد که تداوم تنش‌ها ممکن است منجر به یک جنگ فراگیر و طولانی‌مدت با پیامدهای جهانی شود.

جنگ، جایگاه حاکمیت ایران را تقویت می کند

تیسدال می افزاید که حملات آمریکا علیه ایران برخلاف انتظار واشنگتن، باعث تضعیف نظام ایران نمی‌شود، بلکه ممکن است جایگاه حاکمیت را در داخل ایران تقویت کرده و به آن‌ها در بسیج افکار عمومی و توجیه سیاست‌های امنیتی کمک کند.

این روزنامه با انتقاد از اظهارات ترامپ و «پیت هگست» وزیر جنگ وی درباره پیروزی در جنگ ایران نوشت که صحبت از یک «پیروزی بزرگ» با واقعیت همخوانی ندارد؛ زیرا آمریکا نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد، و در عین حال هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی جنگ در حال افزایش است.

به اعتقاد تیسدال، در حال حاضر واقع‌بینانه‌ترین هدف آمریکا، کنترل یا بازگشایی تنگه هرمز برای ناوبری بین‌المللی است، چرا که این تنگه به یک نقطه فشار استراتژیک در درگیری تبدیل شده است. وی می‌افزاید اهداف اولیه آمریکا و اسرائیل، مانند از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران، تضعیف متحدان تهران در منطقه یا تغییر حاکمیت و ... اکنون بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.

باتلاق جنگ فرسایشی

این مقاله با اشاره به گرفتار شدن ترامپ در سایه احتمال یک «جنگ فرسایشی طولانی مدت»، شخصیت و طرز فکر ترامپ را عامل اصلی تداوم بحران دانسته و افزود که تصمیمات ترامپ بیش از آنکه تحت محاسبات استراتژیک بلندمدت باشد، تحت تأثیر نمایش قدرت و کسب پیروزی‌های سیاسی مقطعی است.

گاردین تأکید می‌کند که این الگوی تصمیم‌گیری در پرونده‌های بین‌المللی دیگر نیز تکرار شده است؛ از جمله در مورد غزه و موضع او در جنگ روسیه و اوکراین. چرا که طرح صلح ترامپ در مورد غزه، پیشرفت ملموسی نداشته و مسائل مربوط به بازسازی، خلع سلاح و ترتیبات امنیتی بدون پاسخ مانده‌اند.

خطرات جنگ ایران فراتر از منطقه است

تیسدال هشدار می‌دهد که ادامه این جنگ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای فراتر از مرزهای خاورمیانه داشته باشد؛ چرا که تداوم تنش در خلیج فارس می‌تواند حرکت تجارت و انرژی جهانی را تهدید کند و هرگونه اختلال در دریای سرخ به دلیل فعالیت‌های انصار الله می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت و افزایش فشارهای اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه شود.

وی می افزاید که متحدان اروپایی آمریکا نیز از این مسیر نگران هستند و دشمنان آمریکا، به‌ ویژه روسیه و چین، ممکن است از این وضعیت بی‌ثباتی و کاهش اعتبار بین‌المللی واشنگتن سود ببرند.

گاردین در پایان تاکید می کند که تداوم تنش‌ها می‌تواند یک رویارویی محدود را به یک بحران جهانی تبدیل کند که اقتصاد و امنیت بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آن هم در زمانی که فرصت‌های دستیابی به یک راه حل سیاسی به دلیل از دست رفتن اعتماد میان طرفین، دشوارتر به نظر می‌رسد.

منبع: مهر

برچسب ها: گاردین ، ترامپ ، امریکا
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