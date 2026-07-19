وزیر امور خارجه کویت در تماس تلفنی با معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، آخرین تحولات جاری منطقه و تلاش‌های صورت‌گرفته برای کاهش تنش‌ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که «جراح جابر الأحمد الصُباح» وزیر خارجه این کشور در گفتگو با «محمد اسحاق دار» همتای پاکستانی خود، آخرین تحولات منطقه به‌ویژه تشدید تنش‌های کنونی و پیامدهای ناشی از آن را بررسی کرده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این تماس تلفنی به بررسی تلاش‌های هدفمند برای کاهش تصعید نظامی، مهار بحران و تقویت راهکارهای دیپلماتیک پرداختند که می‌تواند به حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک کند.

این تماس تلفنی پس از آن انجام می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی کشورهای عربی از جمله کویت، بحرین و اردن که با مشاهده ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکا در برابر ضربات دقیق ایران دچار هراس شده‌اند، اکنون در حال مذاکره برای برقراری شراکت‌های دفاعی با پاکستان هستند تا خلأ امنیتی ناشی از بی‌کفایتی واشنگتن را با تکیه بر توانمندی‌های نظامی و صنایع دفاعی اسلام‌آباد جبران کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر عربستان نیز با امضای توافق‌نامه‌ای، اقدام به استقرار هزاران نیروی نظامی، جنگنده، پهپاد و سامانه‌های پدافندی پاکستان در خاک خود کرده بود.

ناظران سیاسی این چرخش راهبردی را نشانه آشکار تزلزل پیمان‌های امنیتی سنتی با غرب و اعتراف ضمنی به شکست هیمنه نظامی آمریکا در منطقه ارزیابی می‌کنند که کشورهای مذکور را مجبور به جستجوی پناهگاه‌های جایگزین کرده است.