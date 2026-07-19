درگیری‌ شبه نظامیان مسلح و نیروهای امنیتی جولانی در شمال سوریه

منابع خبری از درگیری های مسلحانه در شمال سوریه میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی وابسته به رژیم الجولانی خبر دادند.

جوان آنلاین: مناطق شمالی سوریه و به طور مشخص شهر «اعزاز» در استان حلب صحنه تبادل آتش و درگیری‌های شدید میان مأموران حفظ امنیت وابسته به رژیم جولانی و عناصر مسلح بود.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی نهاد مسئول نظم و امنیت داخلی وابسته به رژیم جولانی در اعزاز، جرقه اصلی این رویارویی زمانی زده شد که یکی از واحدهای گشت این فرماندهی قصد داشت برای میانجی‌گری و خاتمه دادن به غائله و درگیری مسلحانه میان چند گروه در قلب شهر اقدام کند، اما خودروی مأموران هدف شلیک مستقیم و حریق قرار گرفت.

متعاقب این رخداد، فرماندهی مربوطه بلافاصله برای تثبیت اوضاع، حفاظت حداکثری از جان غیرنظامیان و ممانعت از تسری ناامنی به سایر بخش‌ها، لایه‌های حمایتی بیشتری شامل نیروهای کمکی و یگان‌های تکاوری خود را روانه کانون درگیری کرد.

شبکه العربی در تشریح جزییات بیشتر این رویداد فاش ساخت که بحران اولیه به دنبال یک مجادله عشیره‌ای و طایفه‌ای میان دو خانواده بزرگ منطقه رخ داده است.

پس از هدف قرار گرفتن مأموران وابسته به حکومت دمشق در اثنای این درگیری، «محمد عبدالغنی» مقام ارشد و فرمانده امنیت حلب، شخصاً عازم شهر اعزاز شد تا مدیریت مستقیم بحران را بر عهده بگیرد.

گفتنی است از دسامبر ۲۰۲۴ و به دنبال سقوط حکومت بشار اسد که به روی کار آمدن تشکیلات جدید تحت حاکمیت محمد الجولانی انجامید، بخش‌های شمالی کشور به شکل متناوب بستر چالش‌های امنیتی و درگیری نیروهای دولت دمشق و افراد مسلح بوده است.