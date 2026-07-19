سفر رئیس جمهوری لبنان به آمریکا؛ عون وارد واشنگتن شد

جوان آنلاین: نهاد ریاستجمهوری لبنان در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جوزف عون، رئیسجمهور این کشور، به همراه همسرش در آغاز سفر رسمی به آمریکا، وارد پایگاه هوایی نظامی اندروز در واشنگتن شد.
بر اساس این بیانیه، این سفر به دعوت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام میشود.
طبق برنامه اعلامشده، عون دیدارهای رسمی خود را از فردا با جلسه ای با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا آغاز خواهد کرد.
همچنین قرار است رئیسجمهور لبنان پیش از ظهر روز سهشنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار و گفتوگو کند.
ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که در طول این دیدار عون با اعضای سنا و مقامات دولت ترامپ دیدار و گفت وگو خواهد کرد.