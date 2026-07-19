واکنش ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکا در اردن

کشته شدن ۲ نظامی آمریکا در پایگاه نظامیان این کشور در اردن، خشم ترامپ را به دنبال داشت.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن، این حادثه را «بسیار غم‌انگیز» دانست.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دیروز کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات ایران به پایگاه نظامیان این کشور در اردن را تأیید کرد.

ترامپ گفت: دیدن وقوع چنین اتفاقی برای ما دردناک است؛ این حادثه بسیار غم‌انگیز است.

از سوی دیگر، ترامپ در گفت وگو با شبکه نیوز نیشن آمریکا به ادعاهایش علیه برنامه هسته ای ایران ادامه داد و مدعی شد: وظیفه ما در قبال کشورمان این است که اجازه ندهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

در حالی که آمریکا یادداشت تفاهم اسلام آباد را با آغاز حملات دوباره به ایران نقض کرده است، مدعی شد: دیگر برایم اهمیتی ندارد که ایران تمایلی به پایبندی به تفاهم‌نامه داشته باشد یا نه.

«پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا نیز به کشته شدن نظامیان تحت فرماندهی اش واکنش نشان داد و در صفحه شخصی اش در ایکس در پاسخ به بیانیه سنتکام که کشته شدن نظامیان آمریکایی در پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن را تأیید کرده بود، نوشت: سفر به سلامت، ای قهرمانان، جان فشانی آنان، تنها عزم ما را [در این جنگ] جزم تر می‌کند.