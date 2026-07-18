هافبک سابق بارسلونا در آستانه توافق با پرسپولیس

هافبک کروات و بازیکن سابق بارسلونا که پس از جدایی از فورتونا سیتارد هلند، بازیکن آزاد است، به توافق با باشگاه پرسپولیس نزدیک شده است.

جوان آنلاین: آلن هلیلوویچ هافبک ۲۹ ساله کروات، با باشگاه پرسپولیس وارد مذاکره شده است و با این تیم به توافق رسید. این بازیکن که سابقه حضور در تیم‌های بارسلونا، اسپورتینگ، هامبورگ و میلان را دارد، پس از جدایی از فورتونا سیتارد هلند، به عنوان بازیکن آزاد در بازار نقل‌انتقالات حضور دارد.

به گزارش ایسنا، هلیلوویچ که یکی از استعداد‌های برتر فوتبال کرواسی محسوب می‌شد، در سال ۲۰۱۴ با امضای قراردادی با بارسلونا راهی نوکمپ شد، اما نتوانست جایگاهی ثابت در تیم اول این باشگاه به دست آورد. او سپس دوران حرفه‌ای خود را در باشگاه‌های مختلفی در سراسر اروپا ادامه داد.

باشگاه پرسپولیس که به دنبال تقویت خط میانی خود در فصل نقل‌انتقالات تابستانی است روی هلیلوویچ دست گذاشته است و این بازیکن می‌تواند گزینه‌ای مناسب با توجه به سابقه و تجربه‌اش باشد.

پیش از این نیز باشگاه‌های اروپایی خواهان جذب این هافبک خلاق بودند، اما مذاکرات با باشگاه ایرانی پیشرفت خوبی داشته است.

اگر این انتقال نهایی شود، هلیلوویچ یکی از معدود بازیکنان اروپایی حاضر در لیگ ایران خواهد بود.