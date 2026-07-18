توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0641\u0627\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0626\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0626\u06cc\u062a\u0631 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0646\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644. \u0646\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628. \u0646\u0647 \u0634\u0631\u0642. \u0646\u0647 \u063a\u0631\u0628. \u0641\u0642\u0637 \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a\u060c \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u062d\u060c \u06cc\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646