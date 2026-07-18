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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
ورزش » ساير

لغو آخرین تمرین اسپانیا به دلیل طوفان/ یامال بدون محک نهایی به فینال می‌رسد

لغو آخرین تمرین اسپانیا به دلیل طوفان/ یامال بدون محک نهایی به فینال می‌رسد تیم ملی اسپانیا آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین به دلیل طوفان و رعد و برق شدید در منطقه نیویورک لغو کرد.

جوان آنلاین: تیم ملی اسپانیا آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو کرد. طوفان شدید همراه با رعد و برق در منطقه نیویورک، باعث شد لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، تصمیم به کنسل کردن این تمرین بگیرد و منتظر فرصتی برای برگزاری آن در شرایط بهتر نشود.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، دلافوئنته به جای انتظار برای بهبود شرایط هوایی، ترجیح داد تمرین را به طور کامل لغو کند تا از هرگونه خطر احتمالی برای بازیکنان جلوگیری شود.

نگرانی از وضعیت یامال

لامین یامال ستاره ۱۹ ساله اسپانیا که در نیمه نهایی مقابل فرانسه از ناحیه ران ضرب دیدگی جزئی پیدا کرده بود، به دلیل لغو این تمرین، فرصت آخرین محک و ارزیابی نهایی خود را پیش از فینال از دست داد. با این حال، منابع نزدیک به تیم ملی اسپانیا هنوز تأیید نکرده‌اند که آیا این مصدومیت می‌تواند تأثیری بر حضور او در ترکیب اصلی فینال داشته باشد یا خیر.

اسپانیا یکشنبه شب در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی به مصاف آرژانتین خواهد رفت. با وجود لغو تمرین، انتظار می‌رود که یامال در ترکیب اصلی قرار بگیرد، هرچند این موضوع تا زمان اعلام ترکیب رسمی، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

برچسب ها: تیم ملی اسپانیا ، فینال ، لامینه یامال
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