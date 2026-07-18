پایان مقتدرانه تیم تنیس دیویس کاپ ایران

جوان آنلاین: تیم تنیس دیویس‌کاپ ایران با برتری ۲ بر صفر برابر اردن، عنوان قهرمانی رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه را از آن خود کرد تا صعودش به پلی‌آف گروه ۲ جهانی را با اقتدار کامل به ثبت برساند.

تیم ملی دیویس‌کاپ ایران که روز گذشته با حضور در فینال رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه، صعودش به پلی‌آف گروه ۲ جهانی را قطعی کرده بود امروز در دیدار فینال به مصاف اردن رفت.

در نخستین بازی سینا مقیمی موفق شد با نتایج ۳ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ موسی الکتوب را مغلوب کند تا شاگردان حمید نداف در مسیر قهرمانی قرار بگیرند. بارش شدید باران در مالزی، محل برگزاری این رقابت‌ها باعث شد برای ساعاتی رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه با وقفه همراه باشد، اما پس از توقف باران و فراهم شدن شرایط برای ادامه رقابت‌ها، این مسابقات دنبال شد.

در دومین بازی علی یزدانی به میدان رفت و موفق شد محمد الکتوب را با نتایج ۴ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۶ بر یک شکست بدهد تا تیم ملی دیویس‌کاپ ایران با اقتدار عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. تیم دیویس‌کاپ کشورمان در دیدار‌های قبلی خود نیز موفق شده بود تیم‌های مالزی، ویتنام و عربستان را شکست بدهد.

رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در دو گروه برگزار شد که در گروه نخست تیم‌های ازبکستان، فیلیپین، اردن و سنگاپور و در گروه دوم تیم‌های ایران، عربستان، مالزی و ویتنام حضور داشتند. در پایان این مسابقات سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود کردند.

علی یزدانی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی و یونس طلاور تیم دیویس‌کاپ کشورمان را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم با حمیدرضا نداف (کاپیتان و سرمربی) است و تونی اندروییچ (مربی)، امیرهمایون صدری (مسوول کمیته فنی)، اشکان الماسی (بدنساز)، نامی مالک (کادر فنی)، امیرمحمد براتی (فیزوتراپیست) و مهران قدسی (سرپرست) وی را در این سفر همراهی کردند. داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران نیز در این سفر در کنار ملی‌پوشان کشورمان بود.