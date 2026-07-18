یک مقام مسئول گفت: توسعه همکاری‌های ترانزیتی میان ایران، افغانستان و تاجیکستان، گامی مهم در مسیر تقویت تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت صادراتی کشور محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمد صادق قنادزاده روز شنبه با اشاره به امضای صورت جلسه اتصال ترانزیتی بین ایران، افغانستان و تاجیکستان به بیان اهمیت توافق ترانزیت منطقه‌ای پرداخت و گفت: توسعه همکاری‌های ترانزیتی میان ایران، افغانستان و تاجیکستان، گامی مهم در مسیر تقویت تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت صادراتی کشور به بازار‌های هدف محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، وی بر نقش سازمان توسعه تجارت ایران، در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تجارت، کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و تقویت حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: ایجاد مسیر‌های پایدار حمل‌ونقلی و تسهیل فرآیند‌های ترانزیتی، از عوامل مهم در افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این توافق سه‌جانبه می‌تواند زمینه را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی، توسعه همکاری‌های تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین شکل‌گیری فرصت‌های جدید برای تولید مشترک و صادرات به کشور‌های ثالث فراهم کند.

قنادزاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، افغانستان و تاجیکستان تصریح کرد: تاجیکستان به عنوان یکی از بازار‌های هدف تجارت منطقه‌ای ایران و افغانستان به‌عنوان حلقه ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه همکاری‌های اقتصادی برخوردار هستند. تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی میان سه کشور می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری، توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و ارتقای نقش ایران در شبکه ترانزیت بین‌المللی کمک کند.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اجرای عملیاتی این توافق نیازمند استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رفع موانع گمرکی و مرزی، توسعه خدمات حمل‌ونقلی و ایجاد بستر‌های مناسب برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. تحقق این اهداف می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار تجارت، افزایش تعاملات اقتصادی و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد.

گفتنی است، صورت‌جلسه اتصال منطقه‌ای و تسهیل ترانزیت میان جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد به امضا رسید؛ این توافق که حاصل نشست سه‌جانبه مقامات حمل‌ونقل سه کشور است، با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای ظرفیت‌های ترانزیتی، تسهیل جابه‌جایی کالا و تقویت پیوند‌های اقتصادی میان طرفین انجام شد.