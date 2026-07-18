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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹
اقتصاد » اخبار کلی

آخرین قیمت طلا و سکه امروز؛ سکه ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد

آخرین قیمت طلا و سکه امروز؛ سکه ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد بازار طلا و سکه امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با ادامه روند صعودی همراه بود؛ اونس جهانی به ۴۰۱۸ دلار رسید، طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

جوان آنلاین: بزار طلا و سکه در پایان معاملات روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با حفظ سطوح قیمتی بالا، همچنان تحت تأثیر رشد بهای جهانی طلا و نوسانات بازار ارز قرار دارد. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد هر اونس طلای جهانی به ۴۰۱۸ دلار رسیده که نسبت به دوره قبل ۲۴.۸۵ دلار افزایش را ثبت کرده است؛ عاملی که همچنان از مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت فلزات گران‌بها در بازار داخلی محسوب می‌شود.

قیمت طلا و سکه در بازار داخلی

در بازار داخلی، مظنه تهران به ۸۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید و افزایش ۲ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۸ تومان و ۶۱ ریال را تجربه کرد. این رشد در کنار افزایش قیمت جهانی طلا، موجب شد نرخ انواع طلای خام نیز در مسیر صعودی باقی بماند.

بر اساس آخرین قیمت‌ها، هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۱۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که نسبت به نرخ قبلی ۶۴۱ هزار و ۹۶۹ تومان و ۱۷ ریال افزایش داشته است.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار با قیمت ۲۵ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان به فروش رسید و رشد ۸۵۶ هزار و ۱۰۲ تومان و ۷۸ ریال را به ثبت رساند. تداوم این روند نشان می‌دهد بازار طلا همچنان از تقاضای سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی تأثیر می‌پذیرد.

در بازار سکه نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با نرخ ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و افزایش ۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۳۰۵ تومان و ۵۶ ریال را تجربه کرد.

سکه طرح قدیم نیز با قیمت ۱۸۷ میلیون تومان دادوستد شد که نسبت به دوره قبل ۶ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۶۳ تومان و ۸۹ ریال رشد داشته است.

در میان سایر قطعات سکه، نیم‌سکه به ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و افزایش ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۶۲۵ تومان را ثبت کرد.

ربع‌سکه نیز با قیمت ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد و یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۸۳ تومان و ۳۳ ریال افزایش قیمت را تجربه کرد.

سکه گرمی نیز بدون ثبت میزان تغییرات، در سطح ۲۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

کارشناسان معتقدند ادامه روند بازار در روز‌های آینده به عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، تحولات اقتصادی داخلی و مسیر حرکت اونس جهانی طلا وابسته خواهد بود. در صورتی که قیمت جهانی طلا در سطوح فعلی باقی بماند یا رشد بیشتری را تجربه کند، احتمال حفظ یا حتی افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز وجود دارد.

با این حال، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی یا کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری می‌تواند روند معاملات را تحت تأثیر قرار دهد.

برچسب ها: بازار طلا ، قیمت طلا ، سکه طلا
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