فیفا نوچه استکبار و استعمار

جوان آنلاین: فیفا همچنان به سیاست‌های دوگانه خود ادامه می‌دهد. فیفا هر کجا که منافع کشور‌های متجاوز و زیاده‌خواه تأمین باشد کاری با سیاست ندارد، حتی اگر حق و حقوق بقیه کشور‌های عضو ضایع شود، اما اگر منافع این کشور‌ها به خطر بیفتد، چنان با سروصدا، شعار جدایی سیاست از فوتبال را سر می‌دهد که گوش همه را کر می‌کند.

هنوز برخورد‌های فیفا با تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی فراموش نشده است؛ از عدم صدور ویزا، عدم اجازه اقامت و اذیت و آزار‌های کشور متجاوز و میزبان جام جهانی در مورد ایران که همه با سکوت فیفا همراه شد و تنها کار این نهاد با رئیس مشمئزکننده‌اش تحویل لبخند به ایران و وعده‌های پوشالی بود.

اما حالا نوبت آرژانتین رسیده است، تیمی که امشب باید در فینال جام جهانی به مصاف اسپانیا برود، تیمی که انگلیس را به بازی رده‌بندی فرستاد، اما گویا فشاری که بنر پایان بازی بازیکنان آرژانتین به سربازان ملکه و پادشاه آورده بسیار بیشتر از فشار شکست در نیمه‌نهایی جام جهانی بوده است.

بازیکنان آرژانتین بعد از پیروزی مقابل انگلستان بنری در دست گرفتند که روی آن نوشته بود: «لاس مالویناس آرژانتینی است»، جمله‌ای که اشاره به جنگ فالکند در سال ۱۹۸۲ دارد، جایی که استعمار انگلیس جزایر مالویناس را به زور تصاحب کرد. حالا نمایش این بنر توسط بازیکنان آرژانتین چنان باعث عصبانیت انگلیسی‌ها شده که از آن به عنوان مداخله سیاست در فوتبال یاد کرده‌اند و جالب اینجاست که فیفا و اینفانتینو دستپاچه و بله قربان‌گو همراه با آنها قول تحقیق و احتمالاً برخورد با بازیکنان آرژانتین را می‌دهند.

هرچند که نوکرصفتی فیفا و اینفانتینو پیش از این هم به تمام دنیا ثابت شده، اما آخرین برگ کرنش فیفا مقابل قدرت‌های استکباری در نوع خود جالب است، آن هم در مورد تیمی که یک پای فینال است. شاید گناه اصلی تیم ملی آرژانتین شکست دادن‌های مداوم انگلستان در جام جهانی باشد. البته آرژانینی‌ها پیش از این هم بابت حمایت از حاکمیت خود بر جزایر مالویناس جریمه شده‌اند.

فدراسیون فوتبال آرژانتین پیش از این در سال ۲۰۱۴، پس از آنکه بازیکنان قبل از بازی دوستانه مقابل اسلوونی در مقابل بنری با همین پیام ایستادند، توسط فیفا ۲۰ هزار پوند جریمه شد و این ثابت می‌کند که اگر حتی در زمین فوتبال هم به‌دنبال احقاق حق کشورت در مقابل استکبار و زور گویان عالم باشی خیلی راحت توسط ایادی آنها در نهاد‌های بین‌المللی توبیخ می‌شوی، چراکه امثال اینفانتینو این حق‌خواهی را محکوم می‌کنند، اما زیاده‌خواهی‌ها و تبعیض‌های کشور‌های مستکبر و استعمار‌گر را با لبخند از سر می‌گذرانند.