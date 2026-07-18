مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

جوان آنلاین: جام‌جهانی ۲۰۲۶ به ایستگاه پایانی رسیده و همه منتظرند ببینند کاپ قهرمانی به آرژانتین می‌رسد یا اسپانیا.

تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا امشب در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی و در هوایی آلوده به مصاف هم می‌روند و هم هواداران آلبی‌سلسته و هم هواداران ماتادورها، آماده جشن قهرمانی هستند.

انگیزه قهرمانی

بازی شماره ۱۰۴، آخرین دیدار جام‌جهانی ۲۰۲۶ است، جامی که بعد از افزایش تعداد تیم‌های حاضر از ۳۲ به ۴۸، طولانی‌ترین جام‌جهانی تاریخ لقب گرفته است. جایزه ۵۰ میلیون دلاری قهرمان، تنها یکی از انگیزه‌های بردن فینال است و البته نایب‌قهرمان هم ۳۳ میلیون دلار به جیب می‌زند. آرژانتین سه قهرمانی و اسپانیا یک جام قهرمانی را در کارنامه دارند و ستاره‌هایشان برای رسیدن به یک قهرمانی بیشتر مصمم هستند.

شرایط فینالیست‌ها

مدافع عنوان قهرمانی شانس رسیدن به یک رکورد تاریخی را دارد؛ تیم ملی آرژانتین پس از قهرمانی در جام ۲۰۲۲ تلاش می‌کند با دفاع از این عنوان و تصاحب دومین جام متوالی، پس از ایتالیا و برزیل، سومین تیم تاریخ جام‌جهانی باشد که از قهرمانی‌اش دفاع می‌کند. لیونل مسی، ستاره شماره یک آلبی‌سلسته برای تجربه دومین قهرمانی با تیم کشورش می‌جنگد و در صورت رسیدن به این هدف شانس اصلی تصاحب توپ طلای امسال هم خواهد بود. کاپیتان لئو با هشت گل زده و چهار پاس گل، فرصت آقای گلی این جام و گرفتن کفش طلای جام‌جهانی را نیز دارد. مسی نقش مهمی در صعود آرژانتین به فینال ایفا کرده و مهار او هدف اصلی اسپانیاست، کاری که بقیه تیم‌ها تاکنون از پس آن برنیامده‌اند.

تنها قهرمانی لاروخا در جام‌جهانی ۲۰۱۰ به دست آمد و ۱۶ سال است هواداران این تیم منتظر تکرار این افتخار هستند. تیم ملی اسپانیا با دفاعی قوی به جنگ آرژانتین می‌رود؛ تنها یک گل خورده در کارنامه شاگردان لوئیز دلافوئنته به چشم می‌خورد، اما آنها علاوه بر خط دفاع به درخشش لامین یامال ستاره ۱۹ ساله خود هم امید بسته‌اند. ستاره‌ای که ۱۹ سال پیش در بغل مسی بود و حالا امشب مقابلش می‌ایستد تا اسطوره تمام نشدنی بارسا را شکست دهد. هرچند هر دو تیم و ستاره‌هایشان با احترام از هم یاد می‌کنند، اما بر کسی پوشیده نیست که هر دو تیم فقط به بردن می‌اندیشند.

آنالیز دقیق

لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین آنالیز حریف و مهار یامال را اصلی‌ترین برنامه‌هایش برای فینال عنوان کرد: «اسپانیا را آنالیز کرده‌ایم. در مسیر جام‌جهانی، هر تیمی را که می‌توانست به‌طور بالقوه به این مرحله برسد، بررسی کردیم. تجزیه و تحلیل بیش از حد هم چیز خوبی نیست. می‌دانیم اسپانیا چگونه بازی می‌کند و همه نقاط قوت آنها را می‌دانند. سعی خواهیم کرد تأثیر این ویژگی‌ها را محدود کنیم، در عین حال به دنبال تحمیل سبک بازی خودمان به آنها و بهره‌برداری از حوزه‌هایی هستیم که معتقدیم ممکن است در آنها مشکل داشته باشند. کاش می‌توانستیم یامال را در اتاقش حبس کنیم. لامین، بازیکن فوق‌العاده‌ای است. او یک گنج است. یامال هنوز خیلی جوان است و چیز‌های خیلی بیشتری برای ارائه دارد. مانند مسی، متوقف کردن او بسیار دشوار است.»

شانس جنگیدن

لوئیس دلافوئنته، سرمربی لاروخا در نشست خبری قبل بازی خاطره جالبی از گلزنی سال‌ها پیش به تیم سابقش گفت: «از نظر من موضوع مهم، حضور در موقعیت بردن است و اکنون در فینال هستیم. اگر هر سال به فینال جام جهانی برسیم و ببازیم، باز هم خوشحال می‌شوم، اما رسیدن به فینال، یعنی داشتن شانس جنگیدن برای رسیدن به قهرمانی. قرار است با استفاده از قدرت و کیفیت‌مان از این لحظه لذت ببریم و حریف‌مان که تیم منعطفی هم هست را نیز زیر نظر داریم. اسپانیا و آرژانتین دو تیم فوق‌العاده و باکلاس با شباهت‌های زیاد هستند؛ چه از نظر رویکرد بازی و چه از نظر استعداد بازیکن‌ها. فکر می‌کنم بازی محشری در پیش است. اسپانیا و آرژانتین تیم‌های شبیه به یکدیگر هستند و این می‌تواند بازی را فوق‌العاده کند. اولین باری که مسی را دیدم، سرمربی تیم جوانان سویا بودم و مقابل بارسلونا قرار گرفتیم. قرار شد در جام‌حذفی مقابل تیمی بازی کنیم که همه می‌گفتند یک پسربچه پدیده به نام مسی دارد. از اول بازی برای او یارگیر مستقیم گذاشتیم و تا دقیقه ۷۰، بازی هنوز صفر- صفر بود و وقتی یارگیر مستقیم او کارت زرد گرفت، او را بیرون کشیدم. در عرض ۱۵ دقیقه، مسی چهار گل زد.»