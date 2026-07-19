در روزهایی که هیاهوی دنیای مدرن، کودکانمان را از ریشه‌های اصیل دور کرده است، سمنان بوی مهربانی می‌دهد. شهرداری سمنان با برگزاری کارگاه آموزشی «نانوای کوچولو»، فرصتی ناب فراهم کرده تا عطر دل‌انگیز نان سنتی، بار دیگر در دستان کوچک کودکانمان جان بگیرد و پیوندی جاودانه میان نسل امروز و فرهنگ دیرینِ این سرزمین برقرار شود.

آیا هنوز عطر نان داغِ خانه‌های قدیمی مادربزرگ‌ها را به یاد دارید؟ همان حسِ امنِ آرامش که با بوی خمیر و گرمای تنور در جانمان می‌نشست؟ حالا شهرداری سمنان و مرکز «شهر دوستدار کودک»، در حرکتی نوستالژیک و پرمهر، تصمیم گرفته‌اند این تجربه‌ی شیرین و ماندگار را به دنیای کودکان امروز هدیه دهند.

کارگاه آموزشی «نانوای کوچولو» تنها یک کلاس ساده نیست؛ دعوتی است برای لمسِ سنت، برای آغشته شدنِ دست‌های کوچک و کنجکاو به آرد و برای خلقِ خاطره‌ای که تا سال‌ها در ذهن فرزندانمان حک خواهد شد. در این رویداد که با شعار دلگرم‌کننده‌ی «با ما یاد بگیر، بساز، لذت ببر» برگزار می‌شود، قرار است کودکان نه تنها مهارت‌های پایه پخت نان سنتی را بیاموزند، بلکه با گوشت و پوست و استخوان، ریشه در خاکِ فرهنگ ایرانی داشته باشند.

به همین منظور شهرداری سمنان از تمامی خانواده‌های خوش‌ذوق سمنانی دعوت کرد تا فرزندان دلبندشان را برای تجربه‌ای سرشار از شادی و یادگیری در محیطی پرنشاط همراهی کنند.

زمان: چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ صبح

مکان: باغ فریدا