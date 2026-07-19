کد خبر: 1369346
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

بنزین در امریکا دوباره گران شد

بنزین در امریکا دوباره گران شد رشد قیمت سوخت پس از وقفه کوتاه، هزینه حمل‌ونقل و کالا‌ها را در امریکا افزایش داد 
زینب زرین

جوان آنلاین: تازه‌ترین آمار‌ها از رشد قیمت بنزین در ایالت‌های مختلف رژیم امریکا، پیرو جنگ‌طلبی مقامات «سرشار از تهی» این رژیم حکایت دارد؛ به‌طوری که میانگین نرخ فروش این فرآورده به آستانه ۴دلار برای هر گالن نزدیک شده است و پس از دوره‌ای از کاهش قیمت‌ها، نگرانی‌هایی را درباره آثار آن بر تورم، هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالا‌های مصرفی و روند فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده ایجاد کرده است. 
 
افزایش دوباره قیمت بنزین در رژیم امریکا، نگاه فعالان اقتصادی را به بازار انرژی معطوف کرده است و داده‌های منتشرشده از سوی مراکز پایش قیمت سوخت بیانگر آن است که میانگین قیمت بنزین به ۸۴/۳ دلار برای هر گالن رسیده است که در مقایسه با هفته گذشته ۸/۹ سنت افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۲/۲۲ درصد بیشتر شده است. 
بازار سوخت رژیم امریکا پس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ که مقامات‌شان با توهم پیروزی به ایران اسلامی حمله وحشیانه کردند، نوسان‌های قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. در دوره نخست که نگرانی‌ها درباره وضعیت مسیر‌های اصلی انتقال نفت افزایش یافت، قیمت بنزین با شتاب رشد کرد و در برخی مناطق به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و همزمان با کاهش نگرانی‌ها و افت نسبی قیمت نفت خام، نرخ فروش بنزین نیز مسیر نزولی در پیش گرفت و بخشی از فشار واردشده به مصرف‌کنندگان کاهش یافت. 
براساس آمار‌های موجود، اما قیمت بنزین در جریان جنگ‌طلبی اخیر رژیم تروریستی امریکا که برخلاف تفاهم موسوم به اسلام‌آباد نیز است تا ۵۶۶/۴ دلار برای هر گالن افزایش یافته و در شماری از ایالت‌ها نیز قیمت‌ها پیش از رسیدن میانگین ملی به این سطح، از مرز ۶دلار عبور کرده و موجب افزایش هزینه رفت‌وآمد خانوار‌ها و رشد هزینه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده است. 

 کاهش مقطعی قیمت‌ها دوام نیاورد 
معامله‌گران بار دیگر احتمال محدود شدن جریان عرضه نفت به بازار‌های جهانی را در محاسبات خود وارد کردند؛ چراکه به این نتیجه رسیدند هیچ اعتمادی به امضا و وعده و وعید رژیم آمریکا نیست و دروغ و شرارت در ذات این رژیم نهفته است. بنابراین این تغییر نگرش، افزایش قیمت نفت خام و انتقال تدریجی آن به بازار فرآورده‌های نفتی را فراهم کرده و همین روند بنزین را نیز به عنوان پرمصرف‌ترین سوخت حمل‌ونقل در امریکا متأثر کرده و نرخ آن را بار دیگر افزایش داده است. 
از طرفی اقتصاد رژیم تروریستی امریکا وابستگی قابل توجهی به ثبات قیمت انرژی دارد و طبعاً رشد قیمت بنزین مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد و پس از آن بخش‌های مختلف اقتصادی با افزایش هزینه مواجه می‌شوند؛ به‌طوری که شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ناوگان توزیع کالا، صنایع وابسته به جابه‌جایی مواد اولیه و حتی بخش خدمات، از جمله حوزه‌هایی هستند که افزایش قیمت سوخت را در ساختار هزینه‌های خود احساس می‌کنند. 
فعالان بازار معتقدند تغییرات قیمت بنزین معمولاً با فاصله زمانی کوتاهی در سایر بازار‌ها منعکس می‌شود و هنگامی که هزینه انتقال کالا افزایش یابد، بخشی از این رشد هزینه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. به همین دلیل، قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد رژیم متوهم امریکا محسوب می‌شود. 

 نگرانی از فشار تازه بر تورم
همزمان با افزایش قیمت بنزین، بحث درباره آثار تورمی این روند نیز در محافل اقتصادی مطرح است؛ چراکه اقتصاد رژیم امریکا دوره‌های متعددی از رشد قیمت‌ها را تجربه کرده و سیاستگذاران پولی برای مهار تورم اقدامات گسترده‌ای را اجرا کرده‌اند. بنابراین افزایش مجدد هزینه انرژی می‌تواند بخشی از تلاش‌های به‌دست‌آمده در کنترل تورم را تحت فشار قرار دهد و به مردم امریکا یادآوری کند که جنگ‌طلبی مقامات‌شان زندگی آنها را قربانی امیال طبقه‌ای خاص با رویکرد‌های شیطانی می‌کند. 
کارشناسان حوزه انرژی همچنین هشدار می‌دهند؛ اختلال طولانی‌مدت در مسیر‌های اصلی انتقال نفت، سطح ذخایر جهانی را بیش از این کاهش خواهد داد و بازار نفت در شرایطی قرار دارد که بسیاری از کشور‌ها با حاشیه اطمینان محدودی در بخش ذخایر راهبردی فعالیت می‌کنند. از این رو، کاهش در حجم عرضه می‌تواند واکنش سریع بازار و افزایش قیمت‌ها را درپی داشته باشد. 
همچنین ادامه روند صعودی قیمت سوخت، قدرت خرید خانوار‌های امریکایی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از شهروندان این رژیم برای رفت‌وآمد روزانه به خودرو‌های شخصی وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت، بودجه ماهانه خانوار‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این مسئله در ایالت‌هایی که مسافت‌های طولانی‌تری میان محل سکونت و مراکز اشتغال وجود دارد، آثار بیشتری بر جای می‌گذارد. 
در کنار خانوارها، کسب‌وکار‌های کوچک نیز از رشد قیمت انرژی تأثیر می‌پذیرند و افزایش هزینه توزیع کالا، حمل مواد اولیه و ارائه خدمات، حاشیه سود بسیاری از واحد‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این رو، ثبات بازار سوخت همواره یکی از عوامل مهم در حفظ تعادل فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. 
اکنون فعالان بازار انرژی تحولات پیش رو را با دقت دنبال می‌کنند و مسیر قیمت نفت، وضعیت عرضه جهانی، حجم ذخایر موجود و شرایط حمل‌ونقل دریایی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند آینده بازار بنزین رژیم امریکا را تعیین کنند. تغییر در این متغیرها، آثار مستقیمی بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان و شاخص‌های اقتصادی این رژیم سراسر نکبت بر جای خواهد گذاشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بنزین ، قیمت ، بازار
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