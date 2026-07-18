کد خبر: 1369325
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۱
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منتظری: تأخیر یک‌روزه در رسیدگی به پرونده‌ها مجاز نیست

منتظری: تأخیر یک‌روزه در رسیدگی به پرونده‌ها مجاز نیست رئیس دیوان عالی کشور گفت: هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید در شعب دیوان معطل بماند و تأخیر در رسیدگی به درخواست‌ها، حتی برای یک روز، مجاز نیست.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین مورخ با تبریک ولادت حضرت باقرالعلوم (ع) به حدیثی از آن حضرت اشاره نمود و گفت: «من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو.» هر که مطیع خداوند باشد او ولی ماست و او که معصیت خداوند می‌کند، او دشمن ماست و ولایت ما به قدر اطاعت ماست.

به گزارش مهر، وی به حدیث «اتقوا الله وَکُونُوا لَنَا زَیناً ولا تَکُونوا لَنَا شَیناً» به وظایف شیعیان و انتظار اهل بیت (ع) از محبان و ارادتمندان ایشان در این خصوص اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین انتظارات امامان معصوم از شیعیان این است که پیروان آنها از نظر اخلاقی برخوردار از اوصاف نیک و پسندیده و دارای اخلاق زیبای اسلامی باشند و عمل به وظایف دینی و خودداری از گناهان نیز باید مورد توجه شیعیان آنها باشد. این نکته در روایات متعددی از امامان معصوم (ع) تاکید و به آن سفارش شده است، لذا شیعیان باید در رفتار، کردار و گفتار زینت اهل بیت علیهم السلام باشند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: اطاعت از خداوند، برابر با دوستی با اهل بیت و سرپیچی از فرمان خدا برابر با دشمنی با اهل بیت علیهم السلام است؛ در عصر غیبت نیز اطاعت از ولی فقیه راه سعادت و رستگاری است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء، ۵۹) اشاره و عنوان کرد: در این آیه اطاعت از اولی ‏الامر در کنار اطاعت از پیامبر با یک امر و به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی آمده است، ولی فقیه نائب امام عصر است و اطاعت از او اطاعت از امام معصوم است و همه مسئولین باید شرعا خود را مطیع محض ولی فقیه بدانند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مردم مومن و انقلابی ما با رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (ره) از گردنه‌های سخت عبور کرده‌اند و به فضل خدا با رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) این راه نورانی را با قدرت ادامه خواهند داد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه به عنوان حاکمیتی‌ترین قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و در دوران امام راحل و امام شهید و نیز در دوران زعامت سومین رهبر معظم انقلاب با اطاعت محض از ولایت به خدمتگزاری ادامه خواهد داد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی طی سال گذشته و از همان نخستین روزهای جنگ تحمیلی و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان با ارائه خدمات مطلوب، مناسب و موثر خدمتی جهادی به مراجعین ارائه کردند و در دوره دوم نیز با هدف تحول و تعالی این مهم در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیام مهم رهبر انقلاب در هفتم تیرماه سرلوحه فعالیت ما در دوره دوم ریاست قوه قضاییه است، گفت: ارتقاء حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول بوده است، عدم تعویق کار مراجعان و رسیدگی به هنگام و به موقع به درخواست‌های مراجعین یکی از مواردی است که در مجموعه دیوان عالی کشور در اولویت امور قرار گرفته به طوری که با ساماندهی نحوه حضور مراجعین و شفافیت زمان حضور هر یک از قضات و مدیران به گونه‌ای عمل شده که هیچ مراجعه کننده‌ای پشت درب‌های شعب دیوان معطل نماند و در بازدید از شعب تاکید کرده‌ام که تاخیر و تعویق امور مراجعین ولو برای یک روز مجاز نیست.

برچسب ها: محمد جعفر منتظری ، دیوان عالی کشور ، پرونده قضایی
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