کاظمی: وزارت آموزش و پرورش نقش کلیدی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید تاکید کرد: اگر خدمات دولتمردان شهید، سبک زندگی و الگوی حکمرانی شهدا را با تولیدات مختلف به جامعه هدف ارائه کنیم، کار مهمی انجام داده‌ایم و نقش آموزش و پرورش در این زمینه کلیدی است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، امروز ( شنبه ۲۷ تیر) در حاشیه نخستین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش مزین به نام شهید رجایی و شهید باهنر، دو وزیر آموزش و پرورش است و سهم بسیار بالایی در دولتمردان شهید دارد اما سهم بالاترمان این است و با مخاطبی مواجهیم که بیشترین اهمیت و بیشترین نیاز را به شناخت دولتمردان شهید و ترویج این فرهنگ دارد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر بتوانیم خدمات دولتمردان شهید، جایگاه آنان، الگو و سبک زندگی شخصی و همچنین الگوی حکمرانی شهدا را در بخش‌های مختلف تولید و به این جامعه هدف ارائه کنیم، کار بسیار مهمی انجام داده‌ایم و نقش آموزش و پرورش در این زمینه به اندازه نقش همه دستگاه‌های اجرایی کشور است.