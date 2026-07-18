ثبت ۲۶ هزار و ۴۳۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

جوان آنلاین: محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲۰ الی ۲۶ تیر ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۴۳۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۲۹۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۸۶۵ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

‌به گزارش مهر، وی افزود: در این مدت ۵۱۲۹۶ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۰۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۲درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۶۳۳ مورد (۸۱.۸ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.