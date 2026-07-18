جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدلهای جهانی هواشناسی نشان میدهد امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ الگوی جوی کشور همچنان تحتتأثیر استقرار پرارتفاع جنب حاره قرار دارد و گرمای شدید در بیشتر مناطق ایران تداوم خواهد داشت، در همین حال نفوذ رطوبت مونسونی به جنوبشرق کشور شرایط را برای وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت فراهم کرده است.
بر اساس این پیشبینیها بیشینه دما در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب ایلام به ۴۷ تا ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید و در استانهای مرکزی و نیمه جنوبی کشور نیز دما بالاتر از میانگین بلندمدت این فصل باقی میماند.
همزمان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب برای ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان افزایش ابر، رگبار باران، وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی شده است و در مناطق مستعد نیز احتمال جاری شدن روانآب و وقوع سیلابهای محلی وجود دارد.
وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید در شرق کشور همچنان ادامه دارد، بهگونهای که در شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی و بخشهایی از خراسان رضوی، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی دور از انتظار نخواهد بود، همچنین در دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی از مرکز کشور نیز وزش باد در ساعات بعدازظهر شدت میگیرد،
همچنین دریای عمان و شرق خلیج فارس نیز بر اثر تقویت جریانات مونسونی طی ساعات عصر و شب مواج خواهند بود.