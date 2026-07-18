کد خبر: 1369295
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
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تداوم گرمای ۵۰ درجه‌ای در ایران؛ مونسون جنوب‌ شرق را بارانی می‌کند

تداوم گرمای ۵۰ درجه‌ای در ایران؛ مونسون جنوب‌ شرق را بارانی می‌کند بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد گرمای شدید در کشور تداوم دارد و در جنوب‌شرق رگبارهای مونسونی روی می‌دهد.

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل‌های جهانی هواشناسی نشان می‌دهد امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ الگوی جوی کشور همچنان تحت‌تأثیر استقرار پرارتفاع جنب‌ حاره قرار دارد و گرمای شدید در بیشتر مناطق ایران تداوم خواهد داشت، در همین حال نفوذ رطوبت مونسونی به جنوب‌شرق کشور شرایط را برای وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت فراهم کرده است.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها بیشینه دما در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب ایلام به ۴۷ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و در استان‌های مرکزی و نیمه جنوبی کشور نیز دما بالاتر از میانگین بلندمدت این فصل باقی می‌ماند.

همزمان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب برای ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان افزایش ابر، رگبار باران، وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است و در مناطق مستعد نیز احتمال جاری شدن روان‌آب و وقوع سیلاب‌های محلی وجود دارد.

وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید در شرق کشور همچنان ادامه دارد، به‌گونه‌ای که در شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی و بخش‌هایی از خراسان رضوی، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی دور از انتظار نخواهد بود، همچنین در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور نیز وزش باد در ساعات بعدازظهر شدت می‌گیرد،

همچنین دریای عمان و شرق خلیج فارس نیز بر اثر تقویت جریانات مونسونی طی ساعات عصر و شب مواج خواهند بود.

برچسب ها: گرما ، افزایش دما ، هواشناسی
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