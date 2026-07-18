آخرین وضعیت صدور احکام انضباطی دانشجویان خاطی حوادث دی ماه

جوان آنلاین: سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دانشجویان خاطی دی و بهمنماه گفت: در بحث انضباطی و تخلفاتی که دانشجویان دارند، ما یک شیوهنامه انضباطی و یک آییننامه انضباطی داریم.
به گزارش مهر، وی افزود: آییننامه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شیوهنامه نیز توسط دو وزارتخانه و با امضای دو وزیر تهیه و ابلاغ میشود.
رئیس سازمان دانشجویان ادامه داد: در این آییننامه و شیوهنامه مشخص شده است که دانشجویی که مرتکب تخلف میشود، ابتدا پروندهاش در هیئت بدوی بررسی میشود. پس از صدور رأی در هیئت بدوی، پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع میشود.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به پروندههای مربوط به اتفاقات دیماه گذشته گفت: در حال حاضر در اکثر دانشگاههایی که پروندههایی مربوط به این اتفاقات داشتهاند، در هیئت بدوی به این پروندهها رسیدگی شده است. دانشجویان نیز حق اعتراض دارند و در صورت اعتراض، پروندهها به هیئت تجدیدنظر ارسال میشود و اکنون این پروندهها در مرحله تجدیدنظر قرار دارند.
حبیبا افزود: اگر هیئت تجدیدنظر رأی را بررسی کند، ممکن است رأی را کاهش یا افزایش دهد، هرچند معمولاً رأی را افزایش نمیدهد و بیشتر در جهت کاهش آن اقدام میکند. پس از صدور رأی در هیئت تجدیدنظر نیز دانشجو همچنان حق اعتراض دارد و میتواند به شورای انضباطی مرکزی مستقر در سازمان امور دانشجویان مراجعه کند.
وی تصریح کرد: پروندهها زمانی که از مرحله تجدیدنظر عبور کرده باشند، میتوانند به ما مراجعه کنند، البته ممکن است اصلاً اعتراضی وجود نداشته باشد یا حتی هیئت تجدیدنظر آرای صادرشده را نقض کند. بنابراین، اگر آرای هیئت تجدیدنظر تأیید شود، پروندهها به سازمان امور دانشجویان ارسال خواهد شد و ما در آنجا به آنها رسیدگی میکنیم. در حال حاضر نیز پروندهای برای رسیدگی در اختیار ما قرار نگرفته است.
روند صدور حکم اخراج دانشجویان چند مرحلهای است
معاون وزیر علوم درباره اینکه چند دانشجو اخراج شده یا تعلیق شده اند افزود: اخراج به این معناست که ابتدا هیئت بدوی رأی صادر میکند و سپس دانشجو میتواند نسبت به آن اعتراض کرده و پرونده به هیئت تجدیدنظر برود. اگر هیئت تجدیدنظر نیز حکم اخراج را تأیید کند، تازه پرونده به ما ارسال میشود.
وی ادامه داد: در صورتی که ما نیز این رأی را تأیید کنیم، باز هم یک مرحله بالاتر وجود دارد و آن هیئت عالی رسیدگی در وزارت علوم است که زیر نظر وزیر علوم فعالیت میکند.
حبیبا خاطرنشان کرد: این فرآیند، یک آیین دادرسی مشخص دارد. اگرچه اینجا دادگاه نیست و رسیدگیها ماهیت شبهقضایی دارد، اما همان اصول دادرسی عادلانه باید در آن رعایت شود.
وی افزود: بنابراین، رأی هیئت بدوی قطعی نیست و پس از آن پرونده به هیئت تجدیدنظر، سپس شورای انضباطی مرکزی و در نهایت هیئت عالی رسیدگی ارجاع میشود.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان درباره آمار دانشجویان اخراجی یا تعلیقی گفت: فعلاً آماری نداریم.