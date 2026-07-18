سیاست «هم جنگ هم مذاکره» تمام شد

جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس، در رابطه با تحولات روز و عهد شکنی امریکایی‌ها و عدم پایبندی به تفاهم نامه با ایران، اظهار کرد : بهتر است این دو موضوع از یکدیگر تفکیک شوند. ابتدا مسئله تفاهمنامه را بررسی کنیم که چرا به این وضعیت دچار شد که باید گفت من در روزهای پانزدهم یا شانزدهم تیرماه، که آقایانی که مخالف مذاکره هستند، این موضوع را ثبت کنند، لذا اعلام کردم که ترامپ، همان‌گونه که برجام را پاره کرد، این تفاهمنامه را نیز پاره خواهد کرد.

وی در بیان علت این موضوع افزود : علت این بود که تقریباً از تفاهمنامه[ ایران و آمریکا] دیگر چیزی باقی نمانده بود و فقط اسمی از آن باقی مانده بود و آن اسم نیز نمی‌توانست باقی بماند.

سردار رضایی بیان کرد: دلیل این مسئله آن بود که تمام آن پنج بندی را که ترامپ به عنوان مقدمه اجرای بندهای دیگر مطرح کرده بود، زیر پا گذاشته بود.

وی خاطرنشان کرد: نخستین تخلف و اولین نقض تفاهمنامه این بود که مسئله لبنان را به وجود آورد؛ به‌گونه‌ای که آتش‌بس در لبنان با تأخیر انجام شد، به‌طور کامل اجرا نشد و عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان نیز انجام نشد. این، نخستین نقض تفاهمنامه بود.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: مسئله دوم این بود که یک کریدور و مسیری را در تنگه هرمز ایجاد کرد و اجازه داد، تشویق کرد و تحریک کرد که تعدادی از کشتی‌ها خارج از ترتیبات و مدیریت ایران عبور کنند. ما این موارد را به عنوان تخلف ثبت کردیم. دو یا سه کشتی را متوقف کردیم و گفتیم مسیر باز است و روزانه ۴۵ کشتی از آن تردد می‌کنند؛ بنابراین، چرا از آن مسیر عبور می‌کنید؟ طبق توافق، باید از این مسیر عبور کنید.

فرمانده سپاه در ۸ سال دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان سومین نقض عهد آمریکایی ها، اظهار کرد: آمریکایی‌ها سومین نقض تفاهمنامه را با حمله به سواحل ایران، فرودگاه بندرعباس، جزیره قشم و آب‌شیرین‌کن‌ها مرتکب شدند؛ در حالی که در بند نخست تفاهمنامه بر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور تأکید شده بود. همچنین پیش از آن نیز با ایجاد کریدور در تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها خارج از ترتیبات مورد توافق، مرتکب نقض شده بودند.

وی افزود: طی دو تا سه هفته درباره پرداخت ۱۲ میلیارد دلار مذاکره شد، اما ابتدا اعلام کردند وام پرداخت نمی‌شود، سپس خرید را به غذا و مواد اولیه محدود کردند و در نهایت شرط کردند که همان کالاها نیز از آمریکا خریداری شود؛ بنابراین عملاً ایران از این ۱۲ میلیارد دلار بهره‌ای نمی‌برد. از همین رو پیش از اعلام رسمی نیز گفته بودم ترامپ این تفاهمنامه را پاره خواهد کرد، زیرا عملاً چیزی از آن باقی نمانده بود.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: آمریکایی‌ها از ابتدا قصد اجرای تفاهمنامه را نداشتند و تنها می‌خواستند با فشار، ایران را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کنند. با وجود تشکیل کمیته حل اختلاف با حضور نخست‌وزیر پاکستان و امیر قطر، آنان هرگز به این سازوکار مراجعه نکردند، زیرا می‌دانستند به دلیل تخلفات خود محکوم خواهند شد و به همین دلیل سیاست «هم جنگ و هم مذاکره» را در پیش گرفتند.

وی ادامه داد: در مذاکرات اسلام‌آباد، که حدود ۲۰ ساعت به طول انجامید، تمام گفت‌وگوها بر موضوع هسته‌ای متمرکز بود. پس از آن، دو هفته آتش‌بس برقرار شد، اما آمریکا در همین مدت محاصره دریایی را تکمیل کرد؛ اقدامی که خود مصداق جنگ بود. پس از پایان دو هفته، درخواست تمدید آتش‌بس را مطرح کردند که ایران نپذیرفت، اما آنان به‌صورت یک‌جانبه آن را تمدید کردند و طی دو ماه با تکمیل ذخایر تسلیحاتی، افزایش هواپیماهای سوخت‌رسان و اعزام ناوهای جدید، تصور کردند می‌توانند با فشار نظامی، مذاکرات را به نفع خود تغییر دهند.

فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: رهبر انقلاب، مردم و مسئولان بر ایستادگی تأکید کردند و هنگامی که آمریکا به اهداف خود نرسید، تفاهمنامه اسلام‌آباد را کنار گذاشت. بنابراین امروز نه از نظر حقوقی و نه از نظر عملی، چیزی به نام تفاهمنامه اسلام‌آباد وجود ندارد و هرگونه مذاکره جدید به معنای تدوین تفاهمنامه‌ای تازه خواهد بود؛ هرچند با توجه به بدعهدی‌ها و شرایط جدید، به‌ویژه مسئله خون‌خواهی و انتقام، شرایط کاملاً تغییر کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: دشمن با بمباران استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، حمله به پادگان‌ها، بیمارستان‌ها و پل‌های ارتباطی شمال و جنوب، درصدد اجرای عملیات جدیدی است. در مقابل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اجرای حملات و سیلی‌های پی‌درپی و سنگین، پاسخ قاطع داده‌اند و این روند ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: دشمن پس از شش تا هفت روز جنگ، در پی اجرای ابتکاری جدید در کنار محاصره دریایی است؛ از جمله حمله به خارک، حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای یا اشغال بخشی از خاک ایران تا از این طریق در مذاکرات امتیاز بگیرد، اما سیاست «هم جنگ و هم مذاکره» پایان یافته است.

وی افزود: نیروهای مسلح تاکنون نه به دنبال گسترش جنگ بوده‌اند و نه آغاز تهاجم؛ بلکه در جنگ ۱۲ روزه نیز تلاش کردند دامنه درگیری به منطقه کشیده نشود و حتی هیچ حمله‌ای به پایگاه‌های آمریکا در کویت و سایر کشورها انجام ندادند. اما پس از پایان جنگ ۱۲ روزه هشدار داده شد که در صورت آغاز مجدد جنگ، درگیری منطقه‌ای خواهد شد و با آغاز دوباره جنگ از سوی دشمن، این موضوع محقق شد.

وی ادامه داد: راهبرد جمهوری اسلامی در هر دو جنگ، بازدارندگی و مقابله‌به‌مثل بوده است؛ به‌گونه‌ای که هر حمله موشکی دشمن با پاسخ موشکی قاطع مواجه شده است. همچنین کنترل تنگه هرمز با دو هدف تأمین امنیت ملی ایران و حفظ امنیت اقتصاد جهانی انجام شده است؛ زیرا اجازه عبور نیروهای متخاصم از تنگه هرمز و ورود آنان به خلیج فارس، امنیت ایران را تهدید می‌کند و در مقابل، مدیریت این گذرگاه از بروز بحران گسترده‌تر جلوگیری می‌کند.

سردار رضایی اظهار کرد: آمریکا به دنبال مشارکت در مدیریت تنگه هرمز و گلوگاه انرژی جهان است تا کنترل قیمت نفت و بنزین را در اختیار بگیرد؛ موضوعی که نه ایران، نه روسیه، نه چین و حتی کشورهای اروپایی آن را نمی‌پذیرند، زیرا چنین اقدامی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش یک درگیری جهانی از منطقه خلیج فارس باشد.

سردار رضایی، مشاور نظامی فرمانده کل قوا، فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار به آمریکایی ها، تاکید کرد: سیاست «هم جنگ و هم مذاکره» پایان یافته است و اگر آمریکایی‌ها طی دو تا سه روز آینده جنگ را ادامه دهند، جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی خواهد شد و دیگر به مقابله‌به‌مثل اکتفا نخواهد کرد؛ در این صورت، پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی در هیچ مرز سیاسی از امنیت برخوردار نخواهند بود.

وی افزود: ایران تاکنون برای جلوگیری از گسترش جنگ و فعال شدن بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خویشتنداری کرده است، اما آمریکا با منطقه‌ای کردن جنگ، مرتکب خطای محاسباتی دیگری شده است. از مردم کشورهای منطقه، از جمله کویت، اردن، ابوظبی و قطر، می‌خواهم مانع شعله‌ور شدن این جنگ شوند.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: حتی در مرحله کنونی نیز پاسخ ایران بسیار سنگین است و در روزهای آینده شدت عملیات افزایش خواهد یافت. آمریکا باید منتظر موج‌های گسترده پهپادها و موشک‌ها باشد و در صورت هرگونه عملیات زمینی، با سرنوشتی سخت‌تر از حادثه اصفهان مواجه خواهد شد.

وی با بررسی سیاست آمریکایی ها، ادامه داد: سیاست آمریکا بر فشار همزمان نظامی و سیاسی استوار است، اما این راهبرد نتیجه‌ای نخواهد داشت. پاسخ جمهوری اسلامی نیز نه در لفاظی، بلکه در میدان داده خواهد شد.

هدف اولیه آمریکا اشغال ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی و تقسیم کشور به پنج منطقه بود و منطقه نفت‌خیز از خوزستان تا بوشهر و بندرعباس یکی از این مناطق محسوب می‌شد. اما پس از جنگ ۴۰ روزه دریافتند این هدف در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی نیست؛ ازاین‌رو، جنگ موجودیتی را به جنگ سیاسی تبدیل کردند.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی در برابر این راهبرد، با ایجاد یک انقلاب ملی، پاسخ داد و امروز روحیه مردم، نیروهای مسلح و فضای کشور نشان‌دهنده شکل‌گیری این تحول است. هدف آمریکا و اسرائیل آن است که این انقلاب را به یک اختلاف سیاسی تقلیل دهند و با مذاکرات، پرونده را موقتاً ببندند تا یک یا دو سال بعد دوباره برای تحقق اهداف خود اقدام کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مردم ایران با آرمان استقلال، مقاومت و ساخت جامعه‌ای مقتدر وارد یک مرحله انقلابی شده‌اند و نباید این مسیر به اختلافات سیاسی داخلی تقلیل یابد. نیروهای مسلح باید ۱۰ برابر قدرتمندتر شوند و کشور نیز باید ظرف دو سال آینده، به اندازه ۱۰ سال پیشرفت کند تا جایگاه جدید ایران تثبیت شود. عقب‌نشینی از انتقام یا متوقف کردن این مسیر، به معنای تنزل یک انقلاب به یک اختلاف سیاسی است؛ هدفی که آمریکا و اسرائیل به دنبال تحقق آن هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان پاره‌ای از جنایات امریکا در ایران، اظهار کرد: آمریکا از کودتای ۱۳۳۲ تا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، طراحی کودتای ۱۳۵۹ با کمک ژنرال اویسی، حمایت از جنگ ۸ ساله صدام، حملات شیمیایی، و نیز جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، همواره علیه ملت ایران اقدام کرده است. امروز نیز انقلاب جدیدی آغاز شده که شعار آن «قیام برای خدا» و هدف آن استقلال غرب آسیا از آمریکا و اسرائیل است و نباید به یک اختلاف سیاسی تقلیل یابد.

وی با بیان راهکارهای موفقیت در برابر آمریکایی‌ها، افزود: نخستین شرط موفقیت، جلوگیری از تنزل این انقلاب به یک منازعه سیاسی است؛ دوم، حفظ وحدت کامل پشت سر رهبر انقلاب و حرکت مذاکره‌کنندگان و منتقدان در چارچوب سیاست‌های ایشان؛ و سوم، ایستادگی و صبر که اگرچه هزینه دارد، اما امنیت، اقتصاد و آینده ۵۰ سال آینده ایران را تضمین خواهد کرد.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: جمهوری اسلامی دو پرونده در برابر آمریکا دارد؛ نخست، مطالبه حقوق و دریافت خسارت‌های واردشده، و دوم، مسئله انتقام. عبور آمریکا و اسرائیل از خط قرمز جمهوری اسلامی، امنیت آینده کشور را هدف قرار داده و این موضوع تنها یک مسئله اعتقادی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، عقلانی و امنیتی دارد.

وی ادامه داد: حتی در خرداد ۴۲ نیز با اعلام مرجعیت امام خمینی(ره)، رژیم پهلوی ناچار به آزادی و تبعید ایشان شد و به حریم مرجعیت تعرض نکرد. اما امروز آمریکا و اسرائیل از بزرگ‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و رهبر امام و مرجع تقلید مردم ایران را به شهادت رساندند و این موضوع نمی‌تواند بدون پاسخ باقی بماند؛ زیرا امنیت نسل‌های آینده ایران را تهدید می‌کند.

فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) در سال ۵۷ و تا ۲۲ بهمن از اهداف انقلاب عقب‌نشینی نکرد، امروز نیز این انقلاب باید تا تحقق کامل اهداف خود ادامه یابد و در عرصه‌های علمی، اقتصادی، صنعتی، نظامی و فناوری، با نوآوری، تقویت نیروهای مسلح، توسعه موشک‌های پیشرفته و ارتقای توان دفاعی همراه باشد.

وی بیان کرد: در دوره آتش‌بس دو تا سه ماهه، بخشی از ضعف‌های کشور جبران شد، اما مدیریت جنگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. جمهوری اسلامی توان شلیک ۱۰۰۰ موشک و ۲۰۰۰ پهپاد در یک روز را دارد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها بر اساس ملاحظات عملیاتی و با هدف وارد کردن ضربه نهایی به دشمن مدیریت می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ایران تاکنون از ورود به مرحله تهاجمی گسترده خودداری کرده تا از گسترش جنگ و فعال شدن بحران‌های بین‌المللی جلوگیری شود، اما اگر آمریکا به اقدامات خود ادامه دهد، جمهوری اسلامی از سایر توانمندی‌های خود، از جمله توان زمینی و دیگر ظرفیت‌های نظامی، استفاده خواهد کرد و دامنه جنگ گسترش خواهد یافت.