شورای نگهبان نبض نظام اسلامی و ضامن صیانت از آرای مردم است

حسین رضایی همزمان سالروز تأسیس شورای نگهبان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگهای تحمیلی،خاصه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شورای نگهبان بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی، رسالت خطیر صیانت از جمهوریت، اسلامیت و سلامت فرآیندهای انتخاباتی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به سخنان رهبر شهید جمهوری اسلامی درباره جایگاه شورای نگهبان، افزود: شورای نگهبان به تعبیر قائد عظیم الشان شهید، نبض نظام اسلامی است و استمرار نقشآفرینی مقتدرانه این نهاد، تضمینکننده اجرای صحیح قانون اساسی، صیانت از آرای مردم و حفظ مردمسالاری دینی است.
رضایی با قدردانی از تلاشهای ناظران مردمی شورای نگهبان در سراسر کشور، تصریح کرد: شبکه گسترده نظارت شورای نگهبان، متشکل از نیروهای متعهد، امین و قانونمدار، بهعنوان بازوی اجرایی این نهاد، با احساس مسئولیت و دقت، در پاسداری از حقوق مردم و صیانت از سلامت انتخابات ایفای نقش میکند.
رئیس دفتر شورای نگهبان استان البرز با تاکید بر ضرورت حفظ جایگاه این نهاد حاکمیتی، خاطر نشان کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هرگاه دشمنان جمهوری اسلامی درصدد تضعیف ارکان قانونی نظام برآمدهاند، شورای نگهبان نیز در معرض هجمههای تبلیغاتی و رسانهای قرار گرفته است و این مسئله بیانگر جایگاه تعیینکننده و اثرگذار این نهاد در پاسداری از قانون اساسی و صیانت از نظام جمهوری اسلامی است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی برگزاری انتخابات در استان البرز، گفت: امیدواریم با توکل به خداوند متعال، همدلی و التزام به قانون، همچون گذشته در انجام مسئولیت خطیر امانتداری از آرای مردم، نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی و صیانت از حقوق ملت، با دقت، سلامت، بیطرفی و اقتدار به وظایف خود عمل کنیم.