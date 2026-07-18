صدور 8 هزار گواهینامه مهارتی در استان البرز

در سایه تعامل و هم‌افزایی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با وزارت متبوع و با تدبیر اعضای شورای تأمین استان، آزمون‌های مهارتی کاردانش با رعایت تمامی الزامات و مطابق تقویم اجرایی کشور، با موفقیت در استان البرز برگزار و منجر به صدور بیش از 8 هزار گواهینامه مهارتی شد.

ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، ضمن تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر شهید و ادای احترام به مقام شامخ شهدای نصر رمضان، با اشاره به تداوم مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی در شرایط پساجنگ اظهار داشت: با تدبیر و همفکری مسئولان محترم وزارت متبوع و اعضای محترم شورای تأمین استان، بر این باوریم که جریان علم و فرهنگ در میان مردم عزیز ایران و استان البرز نباید متوقف شود. بر همین اساس، آزمون‌های مهارتی کاردانش با هماهنگی‌های لازم، اواخر خردادماه امسال به‌صورت متمرکز و با حضور حدود ۴ هزار هنرجو در هنرستان‌های هنرهای زیبای پسران واقع در عظیمیه کرج برگزار شد.

وی افزود: حاصل تلاش و پیگیری‌های مجدانه همکاران در مجموعه این اداره‌کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موفقیت در صدور بیش از 8 هزار گواهینامه مهارت در ۱۴ رشته هنری بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در تشریح جزئیات برگزاری این آزمون‌ها خاطرنشان کرد: این آزمون‌ها در دو بخش عملی (به‌صورت حضوری) و نظری (به‌صورت برخط و غیرحضوری) برگزار شد و پس از ثبت نمرات در سامانه و بررسی دقیق اعتراضات احتمالی، روند صدور و تأیید نهایی گواهینامه‌ها با موفقیت به انجام رسید.

شریفی تصریح کرد: در این دوره، بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ گواهینامه مهارتی در بخش جامع و ۶۱۱ گواهینامه مهارتی در بخش ادواری برای داوطلبان صادر شده است.

وی در پایان با تأکید بر تعهد این مجموعه به انجام وظایف ذاتی خود افزود: همواره با تلاش و پشتکار همکاران خدوم در این اداره‌کل، تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا کوچک‌ترین خللی در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف فرهنگی این مجموعه ایجاد نشود و خدمات‌رسانی به هنرجویان و علاقمندان به هنر با کیفیت مطلوب ادامه یابد.