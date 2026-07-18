کد خبر: 1369237
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
البرز » اجتماعي
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خبرداد

صدور 8 هزار گواهینامه مهارتی در استان البرز

صدور 8 هزار گواهینامه مهارتی در استان البرز در سایه تعامل و هم‌افزایی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با وزارت متبوع و با تدبیر اعضای شورای تأمین استان، آزمون‌های مهارتی کاردانش با رعایت تمامی الزامات و مطابق تقویم اجرایی کشور، با موفقیت در استان البرز برگزار و منجر به صدور بیش از 8 هزار گواهینامه مهارتی شد.
ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، ضمن تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر شهید و ادای احترام به مقام شامخ شهدای نصر رمضان، با اشاره به تداوم مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی در شرایط پساجنگ اظهار داشت: با تدبیر و همفکری مسئولان محترم وزارت متبوع و اعضای محترم شورای تأمین استان، بر این باوریم که جریان علم و فرهنگ در میان مردم عزیز ایران و استان البرز نباید متوقف شود. بر همین اساس، آزمون‌های مهارتی کاردانش با هماهنگی‌های لازم، اواخر خردادماه امسال به‌صورت متمرکز و با حضور حدود ۴ هزار هنرجو در هنرستان‌های هنرهای زیبای پسران واقع در عظیمیه کرج برگزار شد.
وی افزود: حاصل تلاش و پیگیری‌های مجدانه همکاران در مجموعه این اداره‌کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موفقیت در صدور بیش از 8 هزار گواهینامه مهارت در ۱۴ رشته هنری بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در تشریح جزئیات برگزاری این آزمون‌ها خاطرنشان کرد: این آزمون‌ها در دو بخش عملی (به‌صورت حضوری) و نظری (به‌صورت برخط و غیرحضوری) برگزار شد و پس از ثبت نمرات در سامانه و بررسی دقیق اعتراضات احتمالی، روند صدور و تأیید نهایی گواهینامه‌ها با موفقیت به انجام رسید.
شریفی تصریح کرد: در این دوره، بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ گواهینامه مهارتی در بخش جامع و ۶۱۱ گواهینامه مهارتی در بخش ادواری برای داوطلبان صادر شده است.
وی در پایان با تأکید بر تعهد این مجموعه به انجام وظایف ذاتی خود افزود: همواره با تلاش و پشتکار همکاران خدوم در این اداره‌کل، تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا کوچک‌ترین خللی در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف فرهنگی این مجموعه ایجاد نشود و خدمات‌رسانی به هنرجویان و علاقمندان به هنر با کیفیت مطلوب ادامه یابد.
برچسب ها: البرز ، کرج ، ارشاد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

عهد انتقام

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

فرانسوی‌ها  نگران اسپانیا هستند 

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

وداع حسینی، عهد انتقام

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار