گام بلند مدیریت شهری ماهدشت برای تکمیل محور ارتباطی خدایارخان

مدیریت شهری عملیات خاکبرداری، تسطیح و آمادهسازی ادامه بلوار خدایارخان به سمت محمدشهر با هدف اجرای آسفالت و تکمیل این پروژه عمرانی، توسط عوامل معاونت عمران شهرداری ماهدشت در حال اجرا است.
محمد قدس، شهردار ماهدشت، اظهار کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای شهری از مهمترین برنامههای مدیریت شهری است و در همین راستا، عملیات اجرایی ادامه بلوار خدایارخان به سمت محمدشهر با بسیج امکانات، تجهیزات و نیروهای معاونت عمران در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این مرحله، عملیات خاکبرداری، تسطیح و آمادهسازی بستر مسیر با رعایت تمامی الزامات فنی و مهندسی در حال انجام است تا شرایط لازم برای اجرای آسفالت و بهرهبرداری از این محور مهم ارتباطی فراهم شود.
شهردار ماهدشت با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه معابر شهری بیان کرد: تکمیل ادامه بلوار خدایارخان نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ترافیکی، کاهش بار تردد در معابر مجاور، بهبود دسترسی شهروندان به محور محمدشهر و ارتقای ایمنی عبور و مرور خواهد داشت و یکی از پروژههای راهبردی مدیریت شهری در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل محسوب میشود.
قدس تصریح کرد: مدیریت شهری ماهدشت با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از توان فنی مجموعه معاونت عمران، تلاش دارد پروژههای عمرانی را در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت اجرایی به سرانجام برساند تا شهروندان هرچه سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر استمرار نهضت عمران و آبادانی در سطح شهر خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای عمرانی، بهسازی و توسعه معابر، افزایش کیفیت زیرساختهای شهری و ارتقای خدماترسانی به شهروندان، از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری ماهدشت است و این روند با قدرت در سایر نقاط شهر نیز ادامه خواهد یافت.
شهردار ماهدشت در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی معاونت عمران شهرداری، ابراز امیدواری کرد با تکمیل عملیات زیرسازی و اجرای آسفالت، ادامه بلوار خدایارخان در آینده نزدیک به بهرهبرداری رسیده و گام مؤثری در توسعه شبکه ارتباطی و افزایش رضایتمندی شهروندان برداشته شود.