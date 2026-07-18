مجتبی عبداللهی در شصتمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند که با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار کرج و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، با تأکید بر اینکه محیط زیست موضوعی ملی و فرابخشی است، اظهار کرد: صیانت از محیط زیست نیازمند برنامهریزی دقیق، تصمیمات کارشناسی و همراهی همه دستگاههای مسئول است.
وی با ارائه گزارشی جامع از وضعیت مدیریت پسماند استان، روند اقدامات انجامشده برای ساماندهی مرکز دفن پسماند حلقهدره را تشریح کرد و گفت: طی سالهای اخیر از طریق مکاتبات متعدد با دستگاههای ملی، برگزاری جلسات تخصصی، بازدیدهای میدانی و انجام مطالعات کارشناسی، مسائل مربوط به حلقهدره بهصورت مستمر پیگیری شده و طرحها و راهکارهای اجرایی برای رفع چالشهای این مجموعه ارائه شده است.
استاندار البرز افزود: امروز بخشی از این برنامهریزیها وارد مرحله اجرا شده و اقدامات مؤثری برای بهبود وضعیت حلقهدره، اصلاح فرآیندهای مدیریت پسماند و کاهش آثار زیستمحیطی آن در حال انجام است، اما برای تکمیل این مسیر، همراهی و حمایت دستگاههای ملی در تأمین زیرساختها و تسریع اجرای مصوبات ضروری است.
عبداللهی با تشریح اهداف استان در حوزه مدیریت پسماند، بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در تفکیک از مبدأ، پردازش، بازیافت، کاهش تولید شیرابه، استحصال انرژی و تولید سوختهای جایگزین تأکید کرد و گفت: هدف استان، کاهش دفن پسماند و حرکت به سمت یک نظام مدیریت هوشمند، علمی و پایدار است.
وی همچنین با ارائه پیشنهادهای اجرایی برای تسریع روند ساماندهی پسماند، خاطرنشان کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و اجرای مصوبات این کارگروه، میتوان چالشهای دیرینه حوزه پسماند استان را برطرف و حلقهدره را به الگویی موفق در مدیریت نوین پسماند تبدیل کرد.