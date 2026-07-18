مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج از تکمیل و بهره‌برداری سرای محله این منطقه خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات محله‌محور، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

حشمت‌اله عزیزی از تکمیل و بهره‌برداری سرای محله خبر داد و اظهار کرد: با راه‌اندازی این مجموعه، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در سطح محلات فراهم شده و شهروندان می‌توانند از دوره‌ها و برنامه‌های متنوع آموزشی و مهارتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: در سرای محله، کلاس‌های آموزشی متعددی از جمله زبان انگلیسی در سطوح مختلف، کاردستی خلاق، کالیگرافی، نقاشی کودک، خوشنویسی، عروسک‌بافی، گیتار، ویولن، خیاطی، رباتیک، روبیک، هوش مصنوعی، مبانی کامپیوتر، شاهنامه‌خوانی و سایر دوره‌های مهارتی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

مدیر منطقه ۷ با اشاره به نقش سرای محله در ارتقای تعاملات اجتماعی خاطرنشان کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از مراکز فرهنگی و اجتماعی منطقه، ظرفیت مناسبی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های هنری و فعالیت‌های اجتماعی فراهم کرده و تلاش شده است با تجهیز آن به امکانات مناسب، فضایی استاندارد و در دسترس برای تمامی شهروندان ایجاد شود.

وی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه، گامی مؤثر در افزایش سرانه فضاهای فرهنگی، تقویت مشارکت‌های اجتماعی، شناسایی و پرورش استعدادها و ایجاد محیطی پویا و بانشاط برای گروه‌های مختلف سنی به شمار می‌رود.

حشمت اله عزیزی ابراز امیدواری کرد: با آغاز فعالیت سرای محله، زمینه حضور گسترده‌تر شهروندان در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی فراهم شده و این مجموعه به یکی از مراکز فعال و اثرگذار منطقه در حوزه ارتقای کیفیت زندگی شهری تبدیل شود.