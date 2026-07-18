علیرضا رحیمی محمودآبادی، در حاشیه بازدید مشترک با اعضای شورای شهر و مدیرعامل شرکت بزرگراه شمالی از پروژه بزرگراه شهید سلیمانی، از بهرهبرداری قطعه چهارم و تکمیلی این بزرگراه خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه به عنوان یکی از بزرگراههای حیاتی شرق به غرب کشور، بیان کرد: این پروژه با مجموع طول ۳۸ کیلومتر (رفت و برگشت) و شامل ۲۱ پل، در آستانه بهرهبرداری نهایی قرار دارد.
رحیمی محمودآبادی افزود: قطعه چهارم و تکمیلی کنارگذر شهید سلیمانی در دو فاز افتتاح خواهد شد؛ بهطوریکه لاین شمالی در ایام پیش رو و کل پروژه تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر، موضوع پل شهید آیتالله رئیسی (B۱) را مستثنا از بهرهبرداری کامل پروژه دانست و اظهار داشت: این پل به دلیل آسیبهای وارده، در حال تخریب و آمادهسازی است. فرآیند مقاومسازی، تخریب بخشهای آسیبدیده و آمادهسازی برای عرشه گذاری، حدود ۶ تا ۷ ماه زمان نیاز دارد و همچنین، ساخت و تکمیل نهایی آن حدود ۸ ماه زمان و نیازمند اعتباری در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم دولت محترم در تأمین مالی آن اهتمام ویژهای داشته باشد.