رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، از بهره‌برداری کامل بزرگراه ۳۸ کیلومتری شهید سلیمانی(شمالی) خبر داد و افزود: تنها پل شهید آیت‌الله رئیسی (B۱) به دلیل نیاز به بازسازی و تأمین بودجه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی، از این مرحله افتتاح مستثنا است.

علیرضا رحیمی محمودآبادی، در حاشیه بازدید مشترک با اعضای شورای شهر و مدیرعامل شرکت بزرگراه شمالی از پروژه بزرگراه شهید سلیمانی، از بهره‌برداری قطعه چهارم و تکمیلی این بزرگراه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه به عنوان یکی از بزرگراه‌های حیاتی شرق به غرب کشور، بیان کرد: این پروژه با مجموع طول ۳۸ کیلومتر (رفت و برگشت) و شامل ۲۱ پل، در آستانه بهره‌برداری نهایی قرار دارد.

رحیمی محمودآبادی افزود: قطعه چهارم و تکمیلی کنارگذر شهید سلیمانی در دو فاز افتتاح خواهد شد؛ به‌طوری‌که لاین شمالی در ایام پیش رو و کل پروژه تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر، موضوع پل شهید آیت‌الله رئیسی (B۱) را مستثنا از بهره‌برداری کامل پروژه دانست و اظهار داشت: این پل به دلیل آسیب‌های وارده، در حال تخریب و آماده‌سازی است. فرآیند مقاوم‌سازی، تخریب بخش‌های آسیب‌دیده و آماده‌سازی برای عرشه گذاری، حدود ۶ تا ۷ ماه زمان نیاز دارد و همچنین، ساخت و تکمیل نهایی آن حدود ۸ ماه زمان و نیازمند اعتباری در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم دولت محترم در تأمین مالی آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.