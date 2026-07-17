شرکت توانیر با اشاره به آسیب واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق جنوبی کشور، اعلام کرد کارکنان صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع اتصالی‌ها، تعمیر خطوط آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه هستند.

جوان آنلاین: شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود تهدیدات و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق جنوبی کشور، کارکنان صنعت برق با حضور مستمر در مناطق عملیاتی، عملیات رفع اتصالی‌ها، تعمیر خطوط آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه را به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است که صنعت برق همواره در کنار مردم بوده و خدمت‌رسانی بی‌وقفه را وظیفه ذاتی و همیشگی خود می‌داند.

توانیر همچنین از هموطنان خواست با صبوری، همراهی و همدلی، کارکنان صنعت برق را در تسریع روند خدمت‌رسانی یاری کنند.

بر اساس اعلام این شرکت، اطلاعات تکمیلی درباره آخرین وضعیت شبکه برق و روند اقدامات انجام‌شده، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.