جوان آنلاین: شرکت توانیر در اطلاعیهای اعلام کرد: با وجود تهدیدات و آسیبهای واردشده به بخشی از زیرساختهای شبکه برق در مناطق جنوبی کشور، کارکنان صنعت برق با حضور مستمر در مناطق عملیاتی، عملیات رفع اتصالیها، تعمیر خطوط آسیبدیده و بازگرداندن پایداری شبکه را بهصورت شبانهروزی دنبال میکنند.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است که صنعت برق همواره در کنار مردم بوده و خدمترسانی بیوقفه را وظیفه ذاتی و همیشگی خود میداند.
توانیر همچنین از هموطنان خواست با صبوری، همراهی و همدلی، کارکنان صنعت برق را در تسریع روند خدمترسانی یاری کنند.
بر اساس اعلام این شرکت، اطلاعات تکمیلی درباره آخرین وضعیت شبکه برق و روند اقدامات انجامشده، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.