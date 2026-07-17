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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی

هواشناسی ایران ۲۶ تیر؛ تداوم گرمای شدید در کشور

هواشناسی ایران ۲۶ تیر؛ تداوم گرمای شدید در کشور بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز نیز گرمای شدید در بیشتر مناطق کشور ماندگار است.

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی برای جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد الگوی غالب جوی کشور همچنان تحت تأثیر استقرار پرفشار جنب حاره‌ای قرار دارد و بخش وسیعی از ایران با هوایی بسیار گرم و پایدار مواجه خواهد بود. در مقابل نفوذ رطوبت موسمی به جنوب شرق کشور شرایط را برای وقوع رگبار‌های پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق فراهم می‌کند.

به گزارش مهر، بر این اساس استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب فارس و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان همچنان گرم‌ترین مناطق کشور خواهند بود و در برخی نقاط دمای بیشینه به حدود ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. در نوار مرکزی کشور نیز دما بالاتر از میانگین بلندمدت باقی می‌ماند.

در شمال کشور و سواحل دریای خزر شرایط نسبتاً پایدار خواهد داشت، اما به دلیل افزایش رطوبت هوای شرجی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان محسوس خواهد بود. در ارتفاعات البرز طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر دور از انتظار نیست.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و شرق فارس مستعد رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، وقوع رعدوبرق و تندباد‌های لحظه‌ای هستند؛ پدیده‌ای که می‌تواند به شکل محلی باعث جاری شدن روان‌آب در مناطق مستعد شود.

در شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید ادامه خواهد داشت که در مناطق مستعد، به‌ویژه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد و شرق اصفهان، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا را افزایش می‌دهد.

بررسی نقشه‌های تراز میانی جو نیز نشان می‌دهد تا پایان هفته تغییر محسوسی در الگوی دمایی کشور رخ نخواهد داد و موج گرما همچنان در اغلب استان‌ها ماندگار است؛ مسئله‌ای که مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار داده و تنش گرمایی در بسیاری از مناطق کشور در سطوح بالایی باقی خواهد ماند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، گرمای هوا ، وزش باد
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