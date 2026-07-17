هواشناسی ایران ۲۶ تیر؛ تداوم گرمای شدید در کشور

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی برای جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد الگوی غالب جوی کشور همچنان تحت تأثیر استقرار پرفشار جنب حارهای قرار دارد و بخش وسیعی از ایران با هوایی بسیار گرم و پایدار مواجه خواهد بود. در مقابل نفوذ رطوبت موسمی به جنوب شرق کشور شرایط را برای وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق فراهم میکند.
به گزارش مهر، بر این اساس استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب فارس و بخشهایی از سیستان و بلوچستان همچنان گرمترین مناطق کشور خواهند بود و در برخی نقاط دمای بیشینه به حدود ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد. در نوار مرکزی کشور نیز دما بالاتر از میانگین بلندمدت باقی میماند.
در شمال کشور و سواحل دریای خزر شرایط نسبتاً پایدار خواهد داشت، اما به دلیل افزایش رطوبت هوای شرجی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان محسوس خواهد بود. در ارتفاعات البرز طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر دور از انتظار نیست.
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و شرق فارس مستعد رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، وقوع رعدوبرق و تندبادهای لحظهای هستند؛ پدیدهای که میتواند به شکل محلی باعث جاری شدن روانآب در مناطق مستعد شود.
در شمال شرق، شرق و بخشهایی از مرکز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید ادامه خواهد داشت که در مناطق مستعد، بهویژه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد و شرق اصفهان، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا را افزایش میدهد.
بررسی نقشههای تراز میانی جو نیز نشان میدهد تا پایان هفته تغییر محسوسی در الگوی دمایی کشور رخ نخواهد داد و موج گرما همچنان در اغلب استانها ماندگار است؛ مسئلهای که مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار داده و تنش گرمایی در بسیاری از مناطق کشور در سطوح بالایی باقی خواهد ماند.