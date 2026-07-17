المیادین از حمله به مقر تروریست‌های تجزیه‌طلب در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد، مقر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب ضد ایرانی در منطقه زرکویز در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، این خبرنگار اعلام کرد: حمله به مقر‌های تروریست‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق از سه روز پیش ادامه داشته است. این عملیات بزرگ‌ترین شرکت گازی طرف قرارداد با یک شرکت گاز آمریکایی را در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد.

همچنین منابع اعلام کردند، در حمله به مقر گروه‌های تروریست تجزیه‌طلب در سلیمانیه ۱۱ تن از تروریست‌ها کشته و چند نفر زخمی شدند.