هند روز جمعه اولین قطار هیدروژنی خود را راه‌اندازی کرد و به گروه کوچکی از کشور‌های آزمایش‌کننده این فناوری پیوست که در تلاش برای کربن‌زدایی از حمل و نقل ریلی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند.

جوان آنلاین: این پروژه بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای نوسازی یکی از بزرگترین شبکه‌های ریلی جهان و در عین حال کاهش انتشار کربن است.

به گزارش ایسنا، این قطار ۱۰ واگنی در مسیری ۸۹ کیلومتری بین جیند و سونیپات در ایالت شمالی هاریانا هند حرکت می‌کند و با یک سیستم پیشران پیل سوختی هیدروژنی ۱۲۰۰ کیلوواتی کار می‌کند.

مقامات این سیستم را به عنوان قدرتمندترین سیستم برای یک قطار در جهان توصیف کردند.

قطار‌های هیدروژنی از پیل‌های سوختی برای تولید برق با ترکیب هیدروژن و اکسیژن استفاده می‌کنند و فقط آب و بخار منتشر می‌کنند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند که سفر افتتاحیه را آغاز کرد، در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت: این یک روز بسیار مهم در مسیر هند متکی به خود و توسعه پایدار است.

وزارت راه آهن هند اعلام کرد که این قطار «کاملا در هند توسعه یافته است»، اما مقامات ارشد به خبرنگاران گفتند که برخی از اجزای اصلی، از جمله پیل‌های سوختی، وارداتی بوده‌اند.

این وزارتخانه همچنین بزرگترین مرکز ذخیره‌سازی و سوخت‌گیری هیدروژن ریلی کشور در جیند را با ظرفیت حدود ۳۰۰۰ کیلوگرم، برای «پشتیبانی از عملیات قطار‌های هیدروژنی» افتتاح کرد.

به گفته یک مقام ارشد راه آهن، این پروژه آزمایشی حدود ۱۲ میلیون دلار هزینه داشته است و اذعان کرد به طور قابل توجهی گران‌تر از خدمات متعارف مشابه است. با این حال، او گفت که انتظار می‌رود با تکامل این فناوری، هزینه‌ها کاهش یابد.

با راه‌اندازی این قطار، هند به کشور‌هایی مانند آلمان، ژاپن، چین و آمریکا می‌پیوندد که قطار‌های هیدروژنی را آزمایش یا بهره‌برداری می‌کنند.

راه‌آهن هند از زمان اولین قطار بخار مسافربری که در سال ۱۸۵۳ از بمبئی حرکت کرد، دستخوش تحول بزرگی شده است. دهلی نو در سال‌های اخیر، میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری با هدف ارتقاء زیرساخت‌ها، بهبود ایمنی و گسترش ظرفیت انجام داده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این شبکه گسترده در سال گذشته، ۷.۴۱ میلیارد مسافر و ۱.۶۷ میلیارد تن بار را جابجا کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هند همچنین قطار‌های «وانده بهارات» (Vande Bharat) طراحی شده در داخل کشور را معرفی کرده است که می‌توانند به سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت برسند.

در عین حال، این کشور در حال ساخت اولین خط ریلی پرسرعت خود با استفاده از فناوری شینکانسن ژاپن است.

مقامات انتظار دارند این قطار سریع‌السیر که برای حرکت تا سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت طراحی شده است، در سال ۲۰۲۷ در اولین بخش خود سرویس‌دهی خود را آغاز کند.