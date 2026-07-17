جوان آنلاین: ناصر رضایی دبیر اجرایی ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی با اعلام این‌که قیمت بلیت پرواز‌های اربعین نهایی نشده است، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه کرده‌اند که در حال بررسی آنها هستیم.

به گزارش تسنیم، وی افزود: در این رابطه ۷ جلسه با مسئولان وزارت نفت، ایرلاین‌ها، ستاد سوخت و ... برگزار شده و به‌زودی قیمت بلیت پرواز‌های اربعین و زمان پیش‌فروش آنرا اعلام خواهیم کرد.

رضایی با یادآوری این‌که سال قبل ۷.۴ میلیون سفر رفت و برگشت در ایام اربعین داشتیم، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در اربعین ۱۴۰۵ حدود ۸ میلیون سفر ثبت شود.

وی درباره قیمت بلیت اتوبوس نیز گفت: در این زمینه نیز جلساتی برگزار شد، اما هنوز به عدد نهایی برای قیمت بلیت نرسیده‌ایم.