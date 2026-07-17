در پی حمله ارتش آمریکا به محله تپه‌الله بندرعباس، یک مادر به شهادت رسید و کودک یک‌ساله او با قطع دست مجروح شد.

جوان آنلاین: در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا به محله تپه‌الله بندرعباس، تیم‌های امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

بر‌اساس آخرین اطلاعات، در این حمله یک زن به شهادت رسید و شمار مجروحان به هشت نفر افزایش یافت.

گزارش‌های تکمیلی حاکی است فرزند یک‌ساله این بانوی شهید نیز در جریان انفجار به‌شدت مجروح شده است؛ به‌گونه‌ای که دست این کودک قطع شده و بر اثر اصابت ترکش به ناحیه قفسه سینه، حال عمومی وی وخیم اعلام شده است.

همچنین از مجموع هشت مجروح این حادثه، هفت نفر بر اثر موج انفجار دچار آسیب شده‌اند و یک نفر نیز از ناحیه اندام‌ها دچار شکستگی شده است.