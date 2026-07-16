محمدمهدی زارع به پرسپولیس پیوست

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0632 \u0639\u0642\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0632\u0627\u0631\u0639 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631\u060c \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f3 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06af\u0631\u0648\u0698\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0639\u0642\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u0633\u0631\u062e\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.