معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز دموکراسی و وحدت ملی این کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور را از محور‌های مهم روابط دوجانبه دانست.

جوان آنلاین: مرتضی محمدزاده روز پنجشنبه به همراه تعدادی از مدیران استانی، به مناسبت روز دموکراسی و وحدت ملی ترکیه در سرکنسولگری این کشور در تبریز حضور یافت و با مته زعیم اوغلو سرکنسول ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، محمدزاده در این دیدار با تبریک روز دموکراسی و وحدت ملی ترکیه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در همان ابتدای وقوع کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، حمایت خود را از دولت قانونی و ملت ترکیه اعلام کرد و به عنوان کشوری دوست و همسایه، با بهره گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک در مسیر حفظ ثبات، امنیت و آرامش این کشور نقش‌آفرینی کرد.

وی با اشاره به اهمیت این مناسبت برای ملت ترکیه افزود: روز دموکراسی و وحدت ملی تنها یادآور یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نمادی از پاسداشت حاکمیت قانون، حفظ انسجام ملی و نقش مردم در صیانت از امنیت، ثبات و آینده کشورشان به شمار می‌رود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تأکید بر روابط دوستانه ایران و ترکیه، توسعه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و تجاری میان دو کشور را ضروری دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مبادلات دوجانبه تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره راهکار‌های توسعه مناسبات اقتصادی، تقویت همکاری‌های تجاری و بهره‌گیری از فرصت‌های مشترک برای افزایش حجم مبادلات میان ایران و ترکیه به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است، ۱۵ ژوئیه مصادف با سالروز کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه دولت قانونی جمهوری ترکیه است؛ رویدادی که با حضور گسترده مردم و مقاومت دولت در برابر کودتاگران ناکام ماند و پس از آن، این روز با عنوان «روز دموکراسی و وحدت ملی» در تقویم رسمی ترکیه نام‌گذاری شد.