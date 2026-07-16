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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۰
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برگزیدگان رویداد هنری به یاد کودکان شهید میناب در مسکو تجلیل شدند

برگزیدگان رویداد هنری به یاد کودکان شهید میناب در مسکو تجلیل شدند برگزیدگان نمایشگاه نقاشی «هنر بر بال‌های بادبادک» به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب در آیینی در مسکو تجلیل شدند.

جوان آنلاین: این آیین با حضور معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و رئیس موسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه و جمع دیگری از مسئولان فرهنگی دو کشور در محل نگارخانه این انستیتو برگزار شد.

به گزارش ایرنا، معاون سفیر ایران در روسیه در سخنانی در این آیین با اشاره به نمایش آثار منتخب نقاشی در این نمایشگاه در مدت ۹ روز خاطرنشان کرد: این رویداد فراتر از یک نمایشگاه نقاشی، جلوه‌ای تجسم‌یافته از حقیقت، مظلومیت و امید است.

افشین پرچی زاده گفت: موسسه شرق‌شناسی روسیه با درک عمیق از پیوند‌های انسانی و فرهنگی، میزبان خطوط و رنگ‌هایی شد که از دل ویرانه‌های یک جنایت آشکار و نقض حقوق بین‌الملل از سوی متجاوزان جنایتکار آمریکا و رژین صهیونیستی بیرون آمده‌اند.

وی ادامه داد: آثاری که در این چند روز دیوار‌های این مرکز علمی و پژوهشی را مزین کردند، تنها خطوط ساده نقاشی‌های روی کاغذ نیستند؛ بلکه رویا‌های ناتمام و آخرین تپش‌های قلب ۱۶۸ دانش‌آموز معصوم مدرسه شجره طیبه میناب هستند

پرچی زاده یادآور شد: این کودکان نهم اسفند ۱۴۰۴ در هجوم وحشیانه و جنایتکارانه رژیم آمریکا و رژیم اسرائیل، در حالی که پشت نیمکت‌های درس به آینده‌ای روشن فکر می‌کردند، پرپر شدند.

معاون سفیر ایران در روسیه گفت: این آثار، سندی زنده بر بیداری وجدان‌های بشری و پیامی صریح به دنیاست تا بپرسد: به چه گناهی رویا‌های این فرشتگان کوچک به تلی از خاکستر بدل شد؟

وی تصریح کرد: این جنایت مصداق بارز جنایت جنگی، نسل‌کشی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و متاسفانه هنوز هم ما واکنشی از سوی سازمان‌های بین‌المللی به این جنایت مشاهده نکرده‌ایم.

معاون سفیر ایران در روسیه یادآور شد: از نگاه دیپلماتیک و بین‌المللی و از دید انسانی و اخلاقی، فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب هرگز فراموش نخواهد شد و برپایی این نمایشگاه، گامی است در مسیر دادخواهی و زنده نگه داشتن نام مظلومانی که خونشان تداوم‌بخش حقیقت است.

وی تاکید کرد: یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرشتگان آسمانی مدرسه شجره طیبه میناب، همیشه در قلب‌های ما زنده خواهد ماند.

مدیر مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو نیز در سخنانی در این آیین از گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب و بازنمایی مظلومیت آنها در عرصه بین‌المللی به عنوان اهداف برپایی نمایشگاه نقاشی «هنر بر بال‌های بادبادک» نام برد.
علیرضا شجاعی‌پور با اشاره به نمایش آثار نقاشی دانش‌آموزان مجتمع آموزشی پیام امام (ره) در کنار تصاویر نقاشی‌های دانش‌آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب در این نمایشگاه گفت: تلاش کردیم که ابعاد انسانی و اجتماعی این فاجعه را به جهانیان ارائه دهیم.

شجاعی‌پور ادامه داد: بخشی از نقاشی‌های دانش‌آموزان بر روی پارچه چاپ شده و به شکل بادبادک طراحی و نصب شده بود که نمادی از پرواز روح پاک دانش‌آموزان شهید بود و این موضوع، فضای نمایشگاه را با مفهومی انسانی، هنری و تأثیرگذار همراه کرد.
مدیر مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو با تقدیر از مشارکت نهاد‌های ایرانی و روس در برپایی این رویداد خاطرنشان کرد که این نمایشگاه یادآور آن است که دانش‌آموزان همواره باید در محیط امن درس بخوانند و طرف‌های متخاصم نباید گستره درگیری را به مدارس و کلاس‌های درس بکشانند.

نمایشگاه نقاشی «هنر بر بال‌های بادبادک» که ۱۶ تیر ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق گشایش یافته بود، شامگاه چهارشنبه با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد.
این نمایشگاه طی ۹ روز از ساعت ۱۱ تا ۱۹ در نگارخانه مؤسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه در مرکز شهر مسکو پذیرای بازدیدکنندگان بود.
این نمایشگاه توسط مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو و با همکاری سفارت و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا و مشارکت و تأمین مالی بخش فرهنگی اتاق بازرگانی و صنایع روسیه و همکاری مؤسسه خصوصی موزه برادران کیسل برپا شده بود.

برچسب ها: مدرسه میناب ، مسکو ، روسیه
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