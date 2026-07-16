باید قید قهرمانی استقلال را زد!

جوان آنلاین: پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال که به علت شکایت منتظر محمد بازیکن عراقی پیشین این تیم بسته شده است، در حال حاضر وضعیت عجیب و نگران‌کننده‌ای برای این تیم ایجاد کرده است. دو بازیکنان تاثیر گذار باشگاه (منیر الحدادی و یاسر آسانی) قرارداد خود را فسخ کرده‌اند و قصد بازگشت ندارند. این موضوع در صورتی پیش آمده است که علی تاجرنیا مدیرعامل استقلال در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود آنها به باشگاه تعهد دارند و بازمی‌گردند.

به گزارش ایسنا، علیرضا اکبرپور پیشکسوت استقلال و بازیکن اسبق این تیم در واکنش به فسخ قرارداد منیر الحدادی و یاسر آسانی گفت: امسال هواداران با وجود حضور تیم در سه جام (لیگ نخبگان، لیگ برتر و جام حذفی)، انتظار دارند تیم خوبی بسته شود ولی در حال حاضر با وجود پنجره بسته و رفتن بازیکنان تحت قرارداد باشگاه شرایط را برای تیم خطرناک کرده است و باید قید قهرمانی را پیش از حضور در رقابت‌ها بزنیم.

او در ادامه افزود: در جریان قرارداد بستن بازیکنان نیستم و نمیدانم چگونه امکان دارد بازیکن تحت قرارداد از باشگاه جدا شود. فصل پیش بازیکنان خوبی جذب شدند و هلدینگ به عنوان اسپانسر عملکرد خوبی داشت، اما در حال حاضر بازیکنان به راحتی جدا می‌شوند و شرایط خوبی وجود ندارد و علاوه بر اینکه بازیکنی جذب نمی‌شود، بازیکنان فصل گذشته هم جدا می‌شوند.

اکبرپور در پاسخ به این سوال که آیا لازم است تغییراتی در ساختار مدیریتی باشگاه استقلال ایجاد شود پاسخ داد: در حال حاضر تغییرات زمان بر است و با مشکل مواجه خواهیم شد. عملکرد آقای تاجرنیا مناسب بوده است و سعی کردند شرایط را سامان بدهند و می‌تواند با بازشدن پنجره نقل و انتقالات شرایط را تغییر دهد.