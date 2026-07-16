واکنش مسی به صعود آرژانتین به فینال؛ چه بخواهید چه نه ما بهترین تیم دنیا هستیم

فوق ستاره آرژانتین در واکنش به صعود این تیم به فینال گفت: چه بعضی‌ها خوششان بیاید و چه نه، ما در چهار سال گذشته بهترین تیم دنیا بوده‌ایم.

جوان آنلاین: لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی که با درخشش خود نقش مهمی در پیروزی ۲ بر یک این تیم برابر انگلیس داشت در خصوص حضور آلبی‌سلسته در فینال جام‌جهانی ۲۰۲۶ گفت: چه بعضی‌ها خوششان بیاید و چه نه، ما در چهار سال گذشته بهترین تیم دنیا بوده‌ایم. مهم نیست دیگران چه می‌گویند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: اینکه بعضی‌ها می‌گویند فیفا از آرژانتین حمایت می‌کند، واقعاً عجیب است. پنج فینال پیاپی و دو فینال متوالی جام جهانی اتفاقی نیست. این تیم بار‌ها در زمین ثابت کرده که هیچ موفقیتی را رایگان به دست نیاورده است.

مسی در مورد رویارویی با اسپانیا در فینال جام بیان کرد: بازیکنان اسپانیا را به‌خوبی می‌شناسم. بار‌ها مقابل بسیاری از آنها بازی کرده‌ام و همچنان عملکردشان را دنبال می‌کنم. چند نفرشان هم در بارسلونا حضور دارند؛ باشگاهی که همیشه برایم جایگاه ویژه‌ای دارد.