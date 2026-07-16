کد خبر: 1369109
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰
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سی‌ان‌ان: ارتش آمریکا به عمد تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب را تکمیل نمی‌کند

سی‌ان‌ان: ارتش آمریکا به عمد تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب را تکمیل نمی‌کند رسانه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از منابع فاش کرد که ارتش ایالات متحده تاکنون بررسی استانداردی از اطلاعات مرتبط با حمله مرگبار به مدرسه دخترانه در شهر میناب در ایران انجام نداده است، درحالی‌که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آمریکا مسئول این حمله متجاوزانه بود.

جوان آنلاین: سه منبع آگاه در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان خاطرنشان کردند که تحقیقات درباره حمله هوایی متجاوزانه آمریکا به مدرسه‌ای در ایران در فوریه، ماه‌هاست که در دستور فرماندهی نظامی متوقف شده است، چراکه رهبران از صدور دستور بررسی اطلاعاتی استاندارد و حیاتی برای کشف و تعیین آنچه اتفاق افتاده، خودداری کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این منابع گفتند که ظرف یک هفته پس از حمله، دو مرحله اول «ارزیابی خسارات نبرد» که بر پاسخ به سؤالات اساسی متمرکز بود، از جمله اینکه آیا حمله به هدف مورد نظر اصابت کرده و به آن آسیب رسانده است، تکمیل شد و نشان داد که ایالات متحده مسئول حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب بوده است.

اما به گفته این منابع، دستور انجام مرحله سوم بررسی استاندارد، مرحله‌ای که در آن تحلیلگران - معمولاً از آژانس اطلاعات دفاعی - کل تصاویر ماهواره‌ای مربوطه و سایر منابع اطلاعاتی را بررسی می‌کنند تا تصمیم جامع‌تری در مورد آنچه اتفاق افتاده و چگونگی تأثیر یک حمله بر مأموریت گسترده‌تر ارائه دهند، صادر نشده است. آنها گفتند که این بررسی تقریباً همیشه بلافاصله پس از یک حمله قابل توجه انجام می‌شود، اما از اوایل ژوئیه آغاز نشده است.

بنا بر گزارش سی‌ان‌ان، یک تحقیق مستقل در ماه مارس به‌طور جداگانه آغاز و مصاحبه‌هایی با اعضای سرویس درگیر در این حمله انجام شد. منابع آگاه گفتند که اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‌ها، مطالبی که می‌تواند برای فرماندهانی که هنوز برای جلوگیری از اشتباهات به ایران حمله می‌کنند مفید باشد، توسط فرماندهی مرکزی تروریستی ایالات متحده (سنتکام) قفل شده است و تنها تعداد انگشت‌شماری از افسران اجازه دسترسی به جزئیات را دارند.

یکی از منابع گفت: هیچ تحلیل دقیقی انجام نشد. سنتکام تحقیقات را متوقف و از بررسی آن توسط هر کسی جلوگیری کرد.

یک مقام وزارت جنگ آمریکا در پاسخ به سی‌ان‌ان مدعی شد که «تحقیقات ادامه دارد.» این مقام افزود: ما در حال حاضر چیز بیشتری برای اطلاع‌رسانی نداریم.

منابع تاکید کردند که این تحقیقات به تعیین مقصر این حمله اشتباه کمک خواهد کرد.

منبع اول به سی‌ان‌ان گفت که تصمیم به آغاز تحقیقات نباید مانع از انجام مرحله سوم و کامل‌تر بررسی توسط آژانس اطلاعات دفاعی می‌شد. او افزود: اگر آنها می‌خواستند، هر دو می‌توانستند همزمان انجام شوند.

این منبع همچنین خاطرنشان کرد که یک بررسی اضافی آژانس اطلاعات دفاعی به خودی خود مشخص نمی‌کرد که چه کسی مقصر است، اما می‌توانست به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد.

یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان ادعا کرد که تحقیقات داخلی پنتاگون قرار است جایگزین ارزیابی سنتی مرحله سوم شود و هر دو نمی‌توانند همزمان انجام شوند، زیرا پس از بررسی اولیه مشخص شد که این حادثه نیاز به یک تحقیق کامل دارد - توسط یک نهاد مستقل خارج از سنتکام و جدا از سایر آژانس‌هایی که در خود حمله نقشی داشته‌اند.

منابع گفتند که پنتاگون تا اوایل ماه ژوئیه از آژانس اطلاعات دفاعی نخواسته بود که مرحله سوم و نهایی ارزیابی خسارات نبرد را انجام دهد، نقشی که این آژانس تقریباً همیشه ایفا می‌کند. آنها گفتند که از آژانس اطلاعات دفاعی خواسته شده بود تا در بررسی اولیه و سطحی‌تر شرکت کند.

این منابع تاکید کردند که فقدان بررسی کامل اطلاعات برای یک حمله مهم بی‌سابقه است.

به گزارش رسانه آمریکایی، تأخیر در تکمیل تحقیقات، خشم قانون‌گذاران در کنگره را نیز برانگیخته است که با وجود درخواست مکرر از پنتاگون برای تحویل تمام مدارک مربوطه، هنوز گزارش‌های تحقیقاتی را ندیده‌اند.

برچسب ها: آمریکا ، سنتکام ، مدرسه میناب
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