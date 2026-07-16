رئیس‌جمهوری آذربایجان در دیدار با نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن تاکید بر حمایت کشورش از تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و ادامه کمک‌های انسانی باکو به فلسطینیان تاکید کرد.

جوان آنلاین: در بیانیه دفتر ریاست جمهوری آذربایجان که امروز (پنجشنبه) در خبرگزاری ترند منتشر شد، آمده است که الهام علی‌اف روز گذشته (چهارشنبه) در باکو با محمد مصطفی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، این بیانیه افزود: علی‌اف در این دیدار ابراز اطمینان کرد که سفر نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به جمهوری آذربایجان به تحکیم بیش از پیش روابط دوستانه و برادرانه میان دو طرف کمک خواهد کرد.

وی همچنین بار دیگر حمایت کشورش از تشکیل دولت مستقل و دارای حاکمیت فلسطین با پایتختی قدس را مورد تاکید قرار داد.

محمد مصطفی هم در این نشست به شرایط دشوار کنونی فلسطین اشاره و ابراز امیدواری کرد که این کشور با حمایت کشور‌های دوست بتواند بر چالش‌های موجود غلبه کند.

وی همچنین از تداوم حمایت‌های جمهوری آذربایجان از جمله تصمیم باکو برای ساخت یک دبیرستان در فلسطین در چارچوب کمک‌های بشردوستانه، قدردانی کرد.

در این دیدار، افتتاح دفتر نمایندگی جمهوری آذربایجان در رام‌الله و همچنین تامین هزینه‌های جاری سفارت فلسطین در باکو، نشانه‌ای از سطح بالای روابط دو طرف توصیف شد.

دو طرف همچنین به کمک مالی پنج میلیون دلاری جمهوری آذربایجان به فلسطین پس از برگزاری کنفرانس ایجاد شبکه ایمنی مالی اسلامی و نشست تامین مالی برنامه توسعه شهر قدس شریف در سال ۲۰۱۳ اشاره کردند.

همچنین تاکید شد که باکو همچنان از طریق آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) کمک‌های بشردوستانه خود را به فلسطین ادامه می‌دهد.