والیبال نشسته ایران صاحب سهمیه پارالمپیک شد/در آستانه نهمین طلای جهانی

جوان آنلاین: دیدارهای مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان امروز (پنجشنبه ۲۵ تیر) در هانگژو برگزار شد. در این مرحله از رقابتها تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به مصاف قزاقستان رفت و موفق به شکست ٣ بر صفر این تیم شد.
به گزارش مهر، ملی پوشان والیبال نشسته ایران با کسب این پیروزی، ضمن صعود به فینال، برای یازدهمینبار صاحب سهمیه بازیهای پارالمپیک شدند و در آستانه نهمین طلای جهان هم قرار گرفتند.
بر خلاف ادوار گذشته رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان که تنها تیم قهرمان صاحب سهمیه پارالمپیک میشد، در این دوره مسابقات هر دو تیم فینالیست به این سهمیه برای حضور در بازیهای ۲۰۲۸ لس آنجلس دست پیدا میکنند. بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران، با فینالیست شدن سهمیه خود برای بازیهای پارالمپیک را قطعی کرد.
تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است. مردان والیبال نشسته ایران با صعود به فینال، مدال خود را قطعی کرده و در آستانه نهمین طلای جهانی قرار گرفتند.
نتایج دیدارهای تیم ملی والیبال نشسته مردان در این دوره رقابتهای قهرمانی جهان به این شرح است:
مرحله گروهی
* ایران ۳ - لهستان صفر
* ایران ۳ - بوسنی یک
* ایران ۳ - ژاپن صفر
مرحله یک هشتم
* ایران ۳ - کرواسی صفر
مرحله یک چهارم
* ایران ۳ - آمریکا صفر
مرحله نیمه نهایی
* ایران - قزاقستان