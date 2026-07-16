کد خبر: 1369104
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
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قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات به عربستان و کویت

قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات به عربستان و کویت وزارت خارجه آمریکا به بهانه حمایت از امنیت ملی خود و امنیت همپیمانانش در منطقه خلیج فارس، یک قرارداد فروش تسلیحات به عربستان و یک برنامه پشتیبانی به کویت به ارزش کلی حدود ۲.۵ میلیارد دلار را تایید کرد.

جوان آنلاین: در حالی که منطقه خلیج فارس این روز‌ها به دلیل نقض توافق آتش‌بس از سوی آمریکا دچار تنش دوباره شده است، واشنگتن با تصویب قرارداد‌هایی تقریبا به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای فروش تسلیحات نظامی به عربستان و کویت، به توسعه همکاری‌ها و حمایت‌های نظامی از متحدان منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در این رابطه وزارت خارجه آمریکا در ۲ بیانیه جداگانه موافقت رسمی خود با فروش یک بسته تسلیحاتی به ارزش ۱.۹۶ میلیارد دلار به عربستان و یک برنامه پشتیبانی از هواپیما‌های ترابری مدل «C ۱۷» به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار به کویت را اعلام کرد.

به گزارش شبکه خبری المیادین، این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد که قرارداد‌های یاد شده «اهداف سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای آمریکا را پیش می‌برند.»

طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، عربستان درخواست خرید حدودا ۲۰ هزار قطعه هدایت دقیق از سامانه APKWS-II را برای پدافند هوا به هوا و هوا به زمین داشته و این قرارداد شامل سیستم‌های پرتاب، موتور‌های موشک، کلاهک‌ها، فیوزها، قطعات یدکی، پشتیبانی تعمیر و نگهداری، اسناد فنی و آموزش است.

وزارت خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد که این قرارداد توانایی نظامی عربستان را تقویت کرده و همزمان امکان هماهنگی عملیاتی نزدیک‌تر با نیرو‌های آمریکایی و متحدان آنها را فراهم می‌کند.

قراردادی که با کویت قرار است منعقد شود نیز متمرکز بر حفظ آمادگی عملیاتی ناوگان ترابری C-۱۷ با قطعات یدکی، تجهیزات تعمیر و نگهداری، پشتیبانی نرم‌افزاری، سیستم‌های ارتباطی و کمک‌های فنی است.

طبق اعلام واشنگتن، هواپیما‌های ترابری کویت به طور معمول برای پشتیبانی از ماموریت‌های آمریکا و ائتلاف استفاده می‌شوند و ادامه دسترسی به آنها از نظر استراتژیک مهم است.

تصویب این قرارداد‌ها در یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های امنیتی منطقه خلیج فارس طی سال‌های اخیر انجام شده است چراکه تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر سر کارشکنی‌ها و تجاوزات مستمر واشنگتن در سراسر منطقه گسترش یافته، مسیر‌های کشتیرانی بسته شده و زیرساخت‌های انرژی با خطر مواجه شده‌اند.

همچنین رایزنی‌های نظامی در سطوح بالایی میان ۲ طرف در ریاض انجام شد و «فیاض الرویلی» رئیس ستاد کل ارتش عربستان و «ژنرال پاتریک فرانک» معاون فرمانده فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا (سنتکام) درباره توسعه همکاری‌های نظامی میان ۲ کشور گفت‌و‌گو کردند.

در حالی که ۲ طرف جزئیات این دیدار را افشا نکردند، اما تصویب قرارداد‌های تسلیحاتی یاد شده، ظاهرا برای نمایش تعهد واشنگتن به تقویت توانمندی‌های نظامی شرکایش در منطقه خلیج فارس است، اما حضور پایگاه‌های آمریکایی در کشور‌های منطقه و سوءاستفاده از آنها برای هدف قرار دادن ایران در حملاتی متجاوزانه موجب شده تا امنیت این کشور‌ها به خطر افتاده و اهداف ادعایی ایالات متحده محقق نشود.

برچسب ها: آمریکا ، فروش تسلیحات نظامی ، عربستان
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